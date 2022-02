Cycle conférences « Les mouvements des années 80 en Europe » : Qu’est-ce que la figuration libre ? (1) Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Cycle conférences « Les mouvements des années 80 en Europe » : Qu'est-ce que la figuration libre ? (1) Valence, 16 mars 2022, Valence.
Salle de conférence de l'IND 91 rue Montplaisir Valence
2022-03-16 14:30:00

Valence Drôme EUR Par Pascale Lepinasse, historienne de l’art.

Au début des années 80, une nouvelle génération d’artistes se dresse contre la mort proclamée de la peinture. amis.musee.valence@orange.fr +33 4 75 42 39 46 https://amis-musee-valence.org/ Salle de conférence de l’IND 91 rue Montplaisir Valence

