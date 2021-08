Beauvais Beauvais Beauvais, Oise Cycle Conférences – Journées Européennes du Patrimoine 2021 Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Beauvais Oise Les journées du Patrimoine débutent dès le 10 Septembre avec un cycle de conférences sur l’architecture traditionnelle au fil du temps. Au programme: Vendredi 10 septembre > 18h

Habiter en Gaule à l’époque romaine, entre tradition et romanisation Mardi 14 septembre > 18h

Bâtir en bois au Moyen Âge : l’exemple des maisons en pans de bois en région Centre (XIIIe – XVIe s.) Vendredi 17 septembre > 18h

Les villes reconstruites après la Seconde Guerre mondiale : des identités urbaines à (ré)inventer Réservations obligatoires:

