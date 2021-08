Cycle conférences autour de l’exposition “1898, Matisse en Corse, un pays merveilleux” Musée de la Corse, 18 septembre 2021, Corte.

Musée de la Corse, le samedi 18 septembre à 14:30

[[http://www.museudiacorsica.corsica](http://www.museudiacorsica.corsica)](http://www.museudiacorsica.corsica): la féérie de couleurs du peintre du Nord par **Dominique Szymusiak**, Conservateur honoraire du musée Matisse du Cateau-Cambrésis, commissaire de l’exposition temporaire «1898, Matisse en Corse, un pays merveilleux ». Henri Matisse est né le 31 décembre 1869, au Nord de la France. Héritier de la somptuosité des couleurs qu’utilisaient les primitifs flamands tels que Memling ou Van Eyck, toute sa vie, Matisse n’aura de cesse d’aller chercher la lumière pour la transformer en couleur. Dominique Szymusiak invite le public à une lecture des couleurs du Nord et de leurs influences sur l’œuvre de Matisse pour transmettre la joie et « l’élévation d’esprit », quêtes principales de la vie du peintre. -16.00 : _Henri Matisse : A la lumière du Sud_ par **Marie-Thérèse Pulvenis de Seligny**, conservateur honoraire du patrimoine, conservatrice à Nice du musée des Arts Asiatiques de 1990 à 1995, directrice du musée Matisse de Nice de 1997 à 2016. Matisse est de ces artistes pour lesquels la lumière non seulement est associée à la couleur mais encore à la couleur devenue lumière. Marie Thérèse Pulvenis De Seligny explore lors de sa conférence, le rapport du peintre à la lumière du Midi et de la Méditerranée et en quoi cela a révolutionné l’œuvre de l’artiste. + d’infos sur [www.museudiacorsica.corsica](http://www.museudiacorsica.corsica)

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans

Cycle conférences sur la thématique “Matisse en Corse” par Dominique Szymusiak et Marie-Thérèse Pulvenis de Seligny.

Musée de la Corse La citadelle, 20250 Corte Corte Haute-Corse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00