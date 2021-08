Béziers Béziers Béziers, Hérault CYCLE CINEMAM JEAN-CLAUDE CARRIERE – LE VOLEUR Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

CYCLE CINEMAM JEAN-CLAUDE CARRIERE – LE VOLEUR Béziers, 23 octobre 2021, Béziers. CYCLE CINEMAM JEAN-CLAUDE CARRIERE – LE VOLEUR 2021-10-23 16:00:00 16:00:00 – 2021-10-23

Béziers Hérault Béziers Une fois ses études terminées, Georges Randa pense pouvoir épouser Charlotte mais celle-ci a été promise à un autre par son père. Il décide donc de se venger lors d’un accès de folie, et dérobe ainsi des bijoux lors de la soirée de fiançailles. S’ouvre alors devant lui une carrière de voleur.

Film de Louis Malle.

Enfants dès 10ans/ados/adultes. Afin de respecter les nouvelles directives gouvernementales et pour vous permettre d’assister à nos événements en toute sécurité le Pass Sanitaire est obligatoire pour entrer dans l’enceinte de la MAM.

Pour rappel votre Pass Sanitaire est valable si :

– vous possédez un certificat de vaccination

– vous possédez un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 72h

dernière mise à jour : 2021-08-24