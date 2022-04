Cycle cinéma – projection [Nostalgie de la lumière] Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, le mercredi 6 avril à 18:30

_Tout public | 18h30 – 20h30_ _Un film de Patricio Guzman_ Dans le prolongement de l’exposition temporaire sur les combats des époux Klarsfeld menés en faveur de la justice. Ce documentaire de Patricio Guzman en sélection au festival de Cannes 2010 présente le combat de femmes à la recherche, dans le désert d’Atacama, de leurs proches disparu.e.s sous la dictature Pinochet au Chili. À 3000 mètres d’altitude, des astronomes y étudient l’univers avec des télescopes parmi les plus puissants du monde. La sécheresse du sol en fait aussi un lieu de recherches archéologiques et conserve intacts les restes humains, et notamment les ossements des victimes de la junte au pouvoir pendant près de 20 ans. La projection sera suivie d’un temps d’échange avec le public. **Accès gratuit, respect du protocole sanitaire en vigueur**

Ce documentaire de Patricio Guzman présente le combat de femmes à la recherche, dans le désert d'Atacama, de leurs proches disparu.e.s sous la dictature Pinochet au Chili.

2022-04-06T18:30:00 2022-04-06T20:30:00

