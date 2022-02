Cycle Cinéma – Projection [Beate Klarsfeld] Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, le jeudi 17 mars à 18:30

_Tout public_ | _18h – 20h30_ _Un film de Michael Lindsay-Hogg, avec YFarrah Fawcett, Tom Conti et Geraldine Page, Fiction, France, 1986_ Dans le cadre de l’exposition temporaire consacrée aux combats des époux Klarsfeld, et en prolongement de la semaine des droits des femmes, le film éponyme sur le parcours de Beate Klarsfeld. Hautement médiatique, le combat de Beate et Serge Klarsfeld pour la justice et la mémoire des crimes de la Shoah fait l’objet de bien des livres et documentaires. Découvrez leur histoire sous l’angle de la fiction avec ce film consacré à Beate Klarsfeld, réalisé par Michael Lindsay-Hogg (1986) : née en 1939, à Berlin, Beate Kunzel (Farrah Fawcett), fille d’un soldat de la Werhmacht, rencontre à vingt ans et sur un quai du métro parisien, Serge Klarsfeld (Tom Conti), Juif français dont le père est mort en déportation. C’est le coup de foudre, et le début d’une histoire d’amour et d’aventures qui nous mène de l’Amérique du Sud, à Auschwitz, de Venise à Cologne, de Nice en Israël, sur les traces de leurs combats, et au coeur de la traque de nazis impunis. La projection sera suivie d’un temps d’échange avec l’équipe du musée.

gratuit, entrée libre, réservation conseillée

Beate Klarsfeld, téléfilm, 1986 Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des demoiselles 31400 Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T18:30:00 2022-03-17T20:30:00

