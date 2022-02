Cycle Cinéma Marguerite Duras Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

Lot-et-Garonne

Cycle Cinéma Marguerite Duras Duras, 1 juin 2022, Duras. Cycle Cinéma Marguerite Duras Centre Marguerite Duras 1 rue du Couvent Duras

2022-06-01 – 2022-06-12 Centre Marguerite Duras 1 rue du Couvent

Un cycle cinéma Marguerite Duras sera mis en place dans différents cinémas du département du Lot-et-Garonne et Monségur en Gironde.

+33 6 72 76 27 69

Centre Marguerite Duras
1 rue du Couvent
Duras

Duras Lot-et-Garonne