Cycle Cinéma du réel – projection de films documentaires – Liban Bibliothèque André Malraux, 8 juin 2023, Paris.

Le jeudi 08 juin 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Cycle circulation du « cinéma du réel » – Projection de deux films documentaires : The Secret Garden de Nour Ouayda et Un coeur perdu et autres rêves de Beyrouth de Maya Abdul-Malak. Suivi d’un échange.

A la suite du 45e Festival international du film documentaire, « Cinéma du réel », qui a lieu du 24 mars au 2 avril, la bibliothèque aura le plaisir de projeter plusieurs films au cours d’un cycle.

Pour cette séance, il s’agira des films, The Secret Garden de Nour Ouayda et Un coeur perdu et autres rêves de Beyrouth de Maya Abdul-Malak. Puis d’un échange autour de ces deux films à la thématique libanaise.

The Secret Garden de Nour Ouayda :

Synopsis : Ce matin-là, les habitants d’une ville découvrent que des plantes, des fleurs et des arbres inconnus ont soudainement fait irruption dans les rues. Peu à peu, des évènements étranges et mystérieux ont lieu alors que Camélia et Nahla enquêtent sur les origines de ces curieuses et nouvelles créatures.

Biographie : Nour Ouayda est une réalisatrice et programmatrice de films. Ses films expérimentent diverses formes d’écriture de fiction au cinéma. Elle est adjointe à la direction à l’association Metropolis Cinema à Beyrouth où elle est chargée du projet Cinematheque Beirut. Elle est coéditrice à Hors Champ, la revue de cinéma en ligne basé à Montréal. Elle forme avec Mira Adoumier et Carine Doumit le collectif Le Comité du Camélia.

Production : Le Comité du Camélia (Nour Ouayda)

Un coeur perdu et autres rêves de Beyrouth de Maya Abdul-Malak :

Synopsis : Des garçons plongent, des chats gémissent, une vieille dame fume, des jeunes gens dansent, un gardien des morts soupire. Ils sont le peuple d’une ville fantôme : Beyrouth, qui n’existe plus qu’en rêve.

Biographie : Maya Abdul-Malak, née à Beyrouth en 1980, est une réalisatrice franco-libanaise. Agrégée de Lettres Modernes, elle travaille également comme scripte sur des films de fiction et collabore à l’écriture de plusieurs documentaires au Liban et en France. Son premier film documentaire, Au pays qui te ressemble (Kazak Productions, 52’), obtient le prix Persona du documentaire et le prix de qualité du CNC en 2010. Son deuxième film Des hommes debout (Macalube films, 55’), sélectionné dans de nombreux festivals, obtient le grand prix Ogawa Shinsuke au festival international de documentaire de Yamagata (YIDFF) en 2015. Un coeur perdu et autres rêves de Beyrouth est son troisième film.

Production : Macalube Films (Anne-Catherine Witt)

Plus d’infos sur le festival : https://www.cinemadureel.org/

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : 01 45 44 53 85 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Maya Abdul-Malak