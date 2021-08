Meudon Centre d'art et de Culture Hauts-de-Seine, Meudon CYCLE CINEMA COREEN : MEMORIES OF MURDER (vost) Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

CYCLE CINEMA COREEN : MEMORIES OF MURDER (vost)

Centre d'art et de Culture, le samedi 11 septembre à 20:30

En 1986, dans la province de Gyunggi, le corps d’une jeune femme violée et assassinée est retrouvé. Deux mois plus tard, d’autres crimes similaires ont lieu. Dans un pays qui n’a jamais connu de telles atrocités, la rumeur d’actes commis par un serial killer grandit de jour en jour. _Venez découvrir deux fois par mois, et tout au long de cette programmation, quelques-unes de ces pépites qui composent l’exception culturelle qu’est le 7e art au pays du matin calme !_ POLICIER DE BONG JOON-HO AVEC SONG KANG-HO… COREE – 2004 – 2H10 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T20:30:00 2021-09-11T22:40:00

