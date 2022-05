Cycle / Ciné – Salomé Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Cycle / Ciné – Salomé Aix-en-Provence, 20 juin 2022, Aix-en-Provence. Cycle / Ciné – Salomé Institut de l’Image / Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes – rue Ouest Aix-en-Provence

2022-06-20 20:00:00 – 2022-06-20 Institut de l’Image / Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes – rue Ouest

Directement adapté de la pièce d'Oscar Wilde tout comme l'opéra de Richard Strauss, Salomé (1923) de Charles Bryant est considéré comme l'un des premiers films d'auteur américains. Des costumes stylisés, un jeu expressionniste, une scénographie minimaliste et une atmosphère "Art nouveau" font tout le sel de cette œuvre inclassable, portée par la présence magnétique d'Alla Nazimova, l'une des grandes étoiles du cinéma muet. Salomé est un film américain muet réalisé par Charles Bryant et Alla Nazimova d'après la pièce d'Oscar Wilde, produit et interprété par Alla Nazimova. Film en écho avec Salomé de Richard Strauss.

