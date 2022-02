Cycle / Ciné – Lost Highway Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Cycle / Ciné – Lost Highway Aix-en-Provence, 14 juin 2022, Aix-en-Provence. Cycle / Ciné – Lost Highway Institut de l’Image / Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes – rue Ouest Aix-en-Provence

2022-06-14 20:00:00 – 2022-06-14 Institut de l’Image / Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes – rue Ouest

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône L’annonce d’un décès, des images volées enregistrées sur cassettes vidéo, la rencontre d’un homme mystérieux, des visions et tout bascule pour Fred Madison (Bill Pullman), envoyé dans le couloir de la mort pour le meurtre de sa femme Renée (Patricia Arquette) avant de plonger dans un univers des plus étranges. Avec Lost Highway, David Lynch signe en 1997 l’un de ses films cultes, conçu comme une boucle temporelle infernale qui emprisonne son héros en fuite dans un purgatoire éternel. Film en écho avec Il Viaggio, Dante de Pascal Dusapin. L’annonce d’un décès, des images volées enregistrées sur cassettes vidéo, la rencontre d’un homme mystérieux, des visions et tout bascule pour Fred Madison (Bill Pullman), envoyé dans le couloir de la mort pour le meurtre de sa femme Renée (Patricia Arquette) avant de plonger dans un univers des plus étranges. Institut de l’Image / Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes – rue Ouest Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Institut de l'Image / Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes - rue Ouest Ville Aix-en-Provence lieuville Institut de l'Image / Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes - rue Ouest Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Cycle / Ciné – Lost Highway Aix-en-Provence 2022-06-14 was last modified: by Cycle / Ciné – Lost Highway Aix-en-Provence Aix-en-Provence 14 juin 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône