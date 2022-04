Cycle / Ciné – Fuocoammare Aix-en-Provence, 16 juin 2022, Aix-en-Provence.

Cycle / Ciné – Fuocoammare Cinéma Le Mazarin 6 Rue Laroque Aix-en-Provence

2022-06-16 – 2022-06-16 Cinéma Le Mazarin 6 Rue Laroque

Aix-en-Provence 13100

Film-documentaire, en écho avec Moïse et Pharaon de Gioacchino Rossini.

L’île de Lampedusa est devenue l’épicentre d’une crise humanitaire qui endeuille chaque année la Méditerranée. C’est aussi sur ses rives que grandit le jeune Samuele, douze ans, au sein d’une famille de pêcheurs italiens. Récompensé d’un Ours d’or lors de la Berlinale 2016, le film-documentaire de Gianfranco Rosi explore avec sensibilité ces deux mondes qui cohabitent sur un même petit bout de terre perdu entre la Tunisie et la Sicile.

Gianfranco Rosi a décidé de promener sa caméra dans les 20 km2 de l’île de Lampedusa, aujourd’hui célèbre pour être devenue l’un des plus importants points d’arrivée de ces migrants qui fuient la guerre et la misère qui font leur quotidien

