CYCLE BiLiPo/Gallimard. Seconde rencontre : Roman policier, édition, collections et adaptations filmées. Bibliothèque des Littératures policières (BiLiPo) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris CYCLE BiLiPo/Gallimard. Seconde rencontre : Roman policier, édition, collections et adaptations filmées. Bibliothèque des Littératures policières (BiLiPo) Paris, 18 novembre 2023, Paris. Le samedi 18 novembre 2023

de 15h30 à 16h30

.Public adultes. gratuit Réservations au 01 42 34 93 00 ou en écrivant à bilipo@paris.fr Restons fidèles à Horace McCoy et à James Cagney pour présenter cette seconde rencontre. La BiLiPo s’associe aux éditions Gallimard pour proposer un cycle de deux rencontres autour du métier de direction de collection et du travail d’édition d’ouvrages de référence. En septembre, nous avons rencontré Aude Cirier, directrice de la collection Quarto et Stéfanie Delestré, directrice de la Série noire pour découvrir le travail de directrice éditoriale. Le samedi 18 novembre 2023 (15h30-16h30) la BiLiPo accueillera Dominique Jeannerod et Benoît Tadié qui nous feront découvrir le travail d’éditeur scientifique d’un ouvrage collectif Nous reviendrons sur la publication en mars 2023 du volume Quarto consacré à Horace McCoy récompensé par le Prix Claude Mesplède Quais du Polar 202. Ce

prix a pour vocation de rendre hommage à un éditeur, critique, historien ou encore à « un amateur éclairé et passionné de polar« . Nous découvrirons le travail d’édition scientifique du prochain Quarto à

paraître qui sera consacré au duo Boileau-Narcejac signature commune

d’un duo d’auteurs emblématiques dont deux romans ont donné lieu à des

adaptations cinématographiques célèbres : D’entre les morts (Denoël, 1954) réédité à partir de 1958 sous le titre Sueurs froides (Vertigo) adapté sous ce titre par Alfred Hitchcock et Celle qui n’était plus ou Les Diaboliques (Denoël, 1952) adapté en 1955 par Henri-Georges Clouzot. Quel est le travail de l’éditeur scientifique ? Comment s’effectue le choix des contributeurs et contributrices ? Comment choisir les textes qui composent le volume ? Cette rencontre sera également l’occasion de parler des adaptations filmées. Nos deux invités sont des familiers de la BiLiPo : Benoît Tadié est maître de conférences en littérature anglaise et américaine à l’Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle. Il est spécialiste du roman noir américain et, à ce titre, il est intervenu à la BiLiPo à plusieurs reprises. Dominique Jeannerod est senior lecturer en Études Françaises à l’Université Queen’s de Belfast. Il dirige le groupe de recherches International Crime Fiction. Il est entre autres un des spécialistes de l’oeuvre de Frédéric Dard/ San Antonio. Bibliothèque des Littératures policières (BiLiPo) 48-50 rue du Cardinal Lemoine 75005 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-des-litteratures-policieres-bilipo-2879 +33142349300 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-126793127438557/ https://www.facebook.com/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-126793127438557/

©Gallimard Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque des Littératures policières (BiLiPo) Adresse 48-50 rue du Cardinal Lemoine Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque des Littératures policières (BiLiPo) Paris latitude longitude 48.8464299909987,2.35118100529127

Bibliothèque des Littératures policières (BiLiPo) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/