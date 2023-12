Cycle « Bien sur Internet » pour Seniors avec Kocoya Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Cycle « Bien sur Internet » pour Seniors avec Kocoya Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 26 janvier 2024 09:45, Paris

de à

Du vendredi 26 janvier 2024 au vendredi 29 mars 2024 :

vendredi

de 09h45 à 11h45

Public adultes. A partir de 60 ans. gratuit

Vous êtes perdus devant l'outil informatique ?Vous souhaitez apprendre grâce à un cours collectif gratuit ? Inscrivez-vous pour un cycle de 9 séances ! Les formateurs KOCOYA sont des étudiants, passionnés par les nouvelles technologies. Leur pédagogie vous permettra de vous familiariser avec les outils numériques tout en passant un moment convivial. A défaut, vous utiliserez le matériel de la médiathèque, mais vous pouvez venir avec votre propre matériel ! Modalités : – Sur inscription obligatoire (ouvertes le 15 décembre) – être à la retraite – l'inscription vaut pour toutes les dates Un temps d'information sur le cycle aura lieu à la médiathèque le vendredi 26 janvier à 10h30. Venez vous renseigner sur les apprentissages et rencontrez l'association Kocoya ! Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr

