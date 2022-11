CYCLE ‘BICENTENAIRE AU MUDAAC’: CONFERENCE ANDRÉ PHILIPPE ET L’ART MÉDIÉVAL

2023-01-15 15:30:00 15:30:00 – 2023-01-15 16:30:00 16:30:00 Par Pierre Gauvain, chargé des collections de peinture et de sculpture Conservateur polyvalent, André Philippe avait un rapport privilégié avec les œuvres et monuments médiévaux du département. Il les étudie sans relâche, rédige à leur sujet des notices et monographies avec rigueur et exhaustivité, et les représente même dans des aquarelles qui offrent de précieux témoignages. Ses découvertes sur le territoire lui permettent de faire acquérir par le musée des éléments menacés de péril. Gratuit. Sur réservation © MUDAAC – Épinal, cliché Claude Philippot. dernière mise à jour : 2022-11-24 par

