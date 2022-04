Cycle Belgian Théory : Séances fictions et vérités. Cinéma du CWB|Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 11 mai 2022

de 19h00 à 21h30

gratuit

Table ronde : Démocratie en questions. Une des 3 séances de Fictions et Vérités, autour de l'œuvre d'Éric Clémens. A l'occasion de la parution du livre d'Éric Clémens, Pour un pacte démocratique, L'enjeu d'une double assemblée (nouvelle édition revue et augmentée, PUL, Presses universitaires de Louvain), Ce livre tente de réinstituer la démocratie, au-delà de toutes ces impasses, en promouvant une démocratie « communale », comprise comme une nouvelle voie, en « alternance » avec la démocratie « libérale ». On aurait alors un nouveau pacte démocratique consolidé par une « double assemblée », celle des partis et des communes (ou des conseils), a¬fin d'agir en faveur de l'incessante et nécessaire résolution des tensions démocratiques. L'auteur dialogue avec Sixtine Van d'Outryve d' Ydewalle qui expose les thèses de Murray Bookchin, philosophe politique du « communalisme » et Jean-Yves Pranchère qui évoque la question des droits humains. Trois générations de théoricien.ne.s ou philosophes confrontent leur point de vue. Avec Éric Clémens, Jean-Yves Pranchère, Sixtine Van d'Outryve d'Ydewalle Animé par Sylvain Bourmeau, directeur du quotidien en ligne AOC, producteur à France Culture et professeur associé à l'EHESS Cinéma du CWB|Paris 46 rue Quincampoix 75004 Paris

DR Eric Clémens

