Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma, le mercredi 11 mai à 19:30

A l’occasion de la parution du livre d’**Éric Clémens**, _Pour un pacte démocratique_, _L’enjeu d’une double assemblée_ (nouvelle édition revue et augmentée, PUL, Presses universitaires de Louvain). Ce livre tente de réinstituer la démocratie, au-delà de toutes ces impasses, en promouvant une démocratie « communale », comprise comme une nouvelle voie, en « alternance » avec la démocratie « libérale ». On aurait alors un nouveau pacte démocratique consolidé par une « double assemblée », celle des partis et des communes (ou des conseils), a¬fin d’agir en faveur de l’incessante et nécessaire résolution des tensions démocratiques. L’auteur dialogue avec Sixtine Van d’Outryve d’ Ydewalle qui expose les thèses de Murray Bookchin, philosophe politique du « communalisme » et Jean-Yves Pranchère qui évoque la question des droits humains. Trois générations de théoricien.ne.s ou philosophes confrontent leur point de vue. Avec **Éric Clémens, Jean-Yves Pranchère, Sixtine Van d’Outryve d’Ydewalle** Animé par **Sylvain Bourmeau**, directeur du quotidien en ligne AOC, producteur à France Culture et professeur associé à l’EHESS

Entrée libre

Table ronde : Démocratie en questions. Une des 3 séances de Fictions et Vérités, autour de l'œuvre d'Éric Clémens. En collaboration avec #BPI – Centre Pompidou.

2022-05-11T19:30:00 2022-05-11T21:30:00

