Cycle Bébé Écolo : Couches lavables, ça se tente ? La Recyclerie, 23 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 23 novembre 2021

de 18h30 à 20h

payant

Dernier atelier d’un cycle de 3 pour préparer l’arrivée d’un bébé en accord avec vos valeurs.

Couches, jouets, savon, poussette et autres tapis d’éveil… L’arrivée d’un bébé s’accompagne de nouveaux besoins pas toujours évidents à évaluer.

Je vous propose un cycle d’atelier pour partager des conseils pour consommer moins et mieux, faire la part belle à la seconde main et réduire les expositions toxiques et les déchets générés.

Dans ce dernier atelier, nous allons aborder l’épineux sujet des couches lavables :

De la naissance à la propreté, un bébé utilise autour de 5000 couches, soit plus d’1 tonnes de déchets juste pour les changes ! Sans parler des matières premières importantes pour leur fabrication et de leur composition étrange…

Mais la version lavable, c’est un peu impressionnant : complexité de prise en main, doute sur l’efficacité ou la routine d’entretien contraignante…

Je vous présenterai différents systèmes existants (oui il y en a plein) pour vous projeter et voir ce qui pourrait vous convenir pour sauter le pas, juste un peu ou à pieds joints.

Je partagerai avec vous mon expérience des avantages et inconvénients des couches lavables, mes astuces pour vous simplifier le quotidien ainsi que ma routine de lavage, et toutes les fois où j’ai préféré utiliser une jetable.

——————————–

Je suis Marion, j’anime des conférences et ateliers autour de l’alimentation responsable et le zéro déchet. Depuis bientôt 2 ans j’ai ajouté le sujet Bébé à mes préoccupations et je partage avec vous nos retours d’expériences ! Retrouvez moi sur Instagram @jalimente pour continuer la discussion !

La Recyclerie 83 boulevard Ornano Paris 75018

4 : Simplon (221m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (245m)



Contact : J'alimente https://www.jalimente.Fr

