CYCLE AUTOUR DE L'AUTO-SUFFISANCE

8 bis rue des Sabotiers Hennezel Vosges

2022-10-01 14:00:00 – 2022-10-01 17:00:00

« La forêt-jardin, une autre manière d'envisager le jardin »

Imaginez un endroit où l’on trouve tout à la fois des fruits (poussant sur des arbres ou en pleine terre), des légumes, des plantes médicinales, des aromatiques, des champignons, du bois de chauffage et des graines… Qui permet de contribuer à la diminution des gaz à effet de serre, de limiter l’érosion ou le lessivage des sols et de créer un écosystème autonome indépendant en eau, pour une suffisance alimentaire, entre autres avantages. C’est le jardin-forêt ou la forêt-jardin, que Loïc Stocky, installé à Hennezel, vous propose de découvrir. Événement proposé dans le cadre de la manifestation culturelle « Un monde rêvé… » initiée et organisée par le Conseil départemental des Vosges. Sur réservation. +33 3 29 09 82 55 https://mediatheque-vosges.c3rb.org/animations/manifestations-mdv/165-un-monde-reve © Ana Films

