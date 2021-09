Paris Médiathèque Françoise Sagan île de France, Paris Cycle Atelier BD Formula Bula Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Cycle Atelier BD Formula Bula Médiathèque Françoise Sagan, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 2 octobre au 18 décembre 2021 :

samedi de 14h à 16h

gratuit

Formula Bula prend ses quartiers d’hiver à la médiathèque Françoise Sagan ! Chaque samedi, d’octobre à décembre, un atelier d’initiation à la BD est proposé pour les 7-10 ans. 1ER CYCLE (octobre) : LEPORELLO Cet atelier a pour but de créer un leporello sur une histoire inventée collectivement. Tu pourras écrire, dessiner, découper et coller l’histoire dans un très grand format. 2EME CYCLE (novembre) : CASE AU MUR Dans cet atelier, nous créerons de façon collective et participative des planches de bande dessinée en très grand format. Tu pourras choisir quand et où tu veux participer à l’histoire. 3EME CYCLE (décembre) : BANDE DESSINÉE IN SITU Viens créer une frise monumentale où chacun participe de son histoire et son dessin ! Animations -> Atelier / Cours Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

Contact : https://mediathequeducarresaintlazare.wordpress.com/ https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

