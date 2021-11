Rennes 110 bis Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes Cycle “Aménagement des espaces” du lab 110 bis Bretagne : présentation de la permanence architecturale 110 bis Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Dans le cadre du cycle “Aménagement des espaces” proposé par le 110 bis Bretagne, lab d’innovation de l’académie de Rennes, nous vous proposons un webinaire d’une heure animée par la designer Agathe Chiron sur le thème de la permanence architecturale. Elle présentera une opération de reconstruction d’un collège en périphérie nantaise, le collège Ernest Renan. Portée par une volonté forte de la direction de l’éducation du conseil départemental 44, ce projet convoque une démarche singulière : la permanence architecturale. De la programmation architecturale au déploiement du projet de maitrise d’oeuvre comment le lien aux usagers affinent la commande et transforme le projet. Agathe Chiron est par ailleurs responsable du projet Travaux d’école : [https://www.travauxdecole.com/](https://www.travauxdecole.com/) Les participants recevront un lien pour la visio la veille du webinaire.

Participation libre et gratuite. Places limitées, l’inscription est conseillée.

