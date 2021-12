Cycle Afrique/ciné-rencontre : La nuit des rois Cinéma L’Autan, 13 janvier 2022, Ramonville-Saint-Agne.

Cycle Afrique/ciné-rencontre : La nuit des rois

du jeudi 13 janvier 2022 au mardi 18 janvier 2022 à Cinéma L’Autan

Résumé —— Dans la MACA d’Abidjan, l’une des prisons les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. Vieillissant et malade, Barbe Noire est un caïd de plus en plus contesté. Pour conserver son pouvoir, il renoue avec le rituel de “Roman”, qui consiste à obliger un prisonnier à raconter des histoires durant toute une nuit. **Séance du jeudi 13 janvier à 20h30 : rencontre avec Catherine Ruelle, critique et spécialiste des cinémas d’Afrique (en partenariat avec l’ACREAMP et l’ADRC).** Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593290&cfilm=285624.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19593290&cfilm=285624.html)

Un film de Philipe Lacôte

Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-13T20:30:00 2022-01-13T22:00:00;2022-01-18T18:30:00 2022-01-18T20:00:00