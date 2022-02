Cycle à l’Institut de l’Image – Nous (et ) les animaux Aix-en-Provence, 4 mars 2022, Aix-en-Provence.

Cycle à l’Institut de l’Image – Nous (et ) les animaux Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-03-04 – 2022-03-29 Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Ou comment le cinéma a filmé, représenté, admiré et observé les bêtes, ainsi que leurs relations avec nous, les humains, et comment notre regard sur elles a pu changer tout au long de cette histoire



Dès la fin du XIXe siècle, les travaux protocinématographiques d’Etienne-Jules Marey et d’Eadweard Muybridge visaient à comprendre, en le décomposant, le mouvement des animaux (Muybridge inventa d’ailleurs un jouet optique appelé le zoopraxiscope). Depuis, les animaux sont omniprésents au cinéma, toutes sortes d’animaux : mammifères, insectes, poissons, reptiles, etc. jusqu’à devenir des personnages à part entière, fidèles compagnons de l’homme (ou de l’enfant), dangereux prédateurs (Jaws), ou encore sujets d’étude (voir les hippocampes et autres pieuvres des films scientifiques de Jean Painlevé), sans oublier les toons issus des films d’animation (Bugs Bunny, Daffy Duck…). Animaux dressés, animaux sauvages, imaginaires (loup-garou), « faux » animaux (marionnettes, animatronique, animation image par image), hommes-animaux, composent ce bestiaire.



● Ma vache et moi – Go West (USA, 1925) 1h10 – DVD de Buster Keaton avec Buster Keaton, Brown Eyes… Le 4 mars à 18h15, le 9 à 14h30, le 12 à 14h30, le 18 à 16h30, le 24 à 20h



● King Kong (USA, 1933) 1h40 – DCP (copie numérique) de Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack avec Fay Wray, Robert Armstrong, Bruce Cabot…Le 4 mars à 14h30, le 9 à 18h10, le 12 à 20h30, le 17 à 16h20, le 22 à 18h, le 27 à 14h30



● Toons en folie ! (USA, 1936-1949) 1h05 – DCP / Une compilation de cartoons signés Tex Avery, Chuck Jones, ou Dave Fleischer : Bugs Bunny, Félix le chat, et autres animaux en folie ! À partir de 5 ans.

Au programme : Neptune Nonsense de Burt Gillett (1936), I Wanne be A Sailor de Tex Avery (1937), Bunny Mooning de Dave Fleischer (1937), Hamateur Night de Tex Avery (1939), The Early Worm Gets the Bird de Tex Avery (1940), The Case of the Missing Hare de Chuck Jones (1942), A Corny Concerto de Bob Clampett (1943), Jerky Turkey de Tex Avery (1945), Doggone Tired de Tex Avery (1949) À l’occasion de la fête du court-métrage (16-22 mars), en partenariat avec le Festival tous courts le 16 mars à 16h15, le 20 à 14h30



● Un jour, un chat – Až přijde kocour (Tchécoslovaquie, 1963) 1h45 – DCP de Vojtěch Jasný avec Jan Werich, Emília Vášáryová, Vlastimil Brodský… Le 4 mars à 20h, le 7 à 14h, le 10 à 18h20, le 20 à 16h, le 25 à 18h20



● Les Oiseaux – The Birds (USA, 1963) 2h – DCP de Alfred Hitchcock avec Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy… Le 6 mars à 14h30, le 11 à 20h30, le 15 à 18h, le 21 à 17h, le 28 à 20h



● La Chasse au lion à l’arc (Fr., 1967) 1h20 – DCP de Jean Rouch, le 4 mars à 16h40, le 7 à 18h45, le 15 à 20h30, le 20 à 18h, le 24 à 14h



● Phase IV (G-B/USA, 1974) 1h24 – DCP de Saul Bass avec Nigel Davenport, Michael Murphy, Lynne Frederick…Le 5 mars à 20h45, le 11 à 18h40, le 14 à 14h30, le 22 à 20h, le 24 à 15h45



● La Fête sauvage (Fr., 1975) 1h33 – DCP de Frédéric Rossif. Présenté par Camille Brunel le 5 mars à 18h30. Séance précédée d’une conférence de Camille Brunel le 5 mars à 16h30 (entrée libre) : Partager l’écran, partager le monde : comment notre regard sur les animaux a-t-il évolué ?

Autres séances le 9 mars à 16h15, le 14 à 16h30, le 17 à 20h30, le 25 à 14h30



● Les Dents de la mer – Jaws (USA, 1976) 2h04 – DCP de Steven Spielberg avec Roy Scheider, Richard Dreyfus, Robert Shaw… Le 10 mars à 20h30, le 12 à 16h10, le 17 à 14h, le 18 à 20h15, le 28 à 17h30



● Long Week-end (Australie, 1978) 1h32 – DCP de Colin Eggleston avec John Hargreaves, Briony Behets, Mike McEwen…Le 7 mars à 20h30, le 11 à 14h, le 13 à 17h30, le 18 à 18h15, le 23 à 20h30



● Croc-Blanc – White Fang (USA, 1991) 1h47 – copie 35 mm (VF) de Randal Kleiser avec Ethan Hawke, Klaus Maria Brandauer, Seymour Cassel… À partir de 8 ans, le 16 mars à 14h, le 19 à 14h30, le 24 à 17h40, le 27 à 16h30



● Grizzly Man (USA, 2005) 1h43 – DCP de Werner Herzog, le 5 mars à 14h, le 10 à 16h15, le 16 à 20h30, le 21 à 14h30, le 25 à 20h30



● Le Cheval de Turin (Hongrie/All./Fr., 2011) 2h26 – copie 35 mm de Béla Tarr avec János Derzsi, Erika Bók, Mihály Kormos…Le 7 mars à 16h, le 11 à 15h50, le 13 à 14h30, le 21 à 19h30, le 28 à 14h30



● White God (Hongrie, 2014) 1h59 – DCP de Kornél Mundruczó avec Zsofia Psotta, Sandor Zsoter…Le 10 mars à 14h, le 17 à 18h15, le 19 à 19h30, le 29 à 18h



● La Panthère des neiges (Fr., 2021) 1h32 – DCP de Marie Amiguet, Vincent Munier, le 6 mars à 17h, le 9 à 20h15, le 12 à 18h40, le 18 à 14h30, le 25 à 16h30, le 29 à 20h30



// La Nuit des animaux // – le 26 mars à 20h :



● Greystoke, la légende de Tarzan – Greystoke (GB/USA, 1984) 2h – copie 35 mm (VF) de Hugh Hudson avec Christophe Lambert, Andie McDowell, Ian Holm… en loup dans Le Loup-garou de Londres).

● Roar (USA, 1981) 1h34 – DCP de Noel Marshall avec Tippi Hedren, Melanie Griffith, Noel Marshall…

● Babe, le cochon devenu berger – Babe (Australie/USA, 1995) 1h31 – DCP de Chris Noonan avec James Cromwell, Magda Szubanski…

● Le Loup-garou de Londres – An American Werewolf in London (USA, 1981) 1h37 – DCP de John Landis

● Razorback (Australie, 1984) 1h35 – copie 35 mm de Russel Mulcahy

À travers fictions et documentaires, l’Institut de l’image propose, dans le cadre de la Biennale de l’art et de la culture – 5e saison, d’Aix-en-Provence, une petite anthologie animalière au cinéma.

http://www.institut-image.org/

Ou comment le cinéma a filmé, représenté, admiré et observé les bêtes, ainsi que leurs relations avec nous, les humains, et comment notre regard sur elles a pu changer tout au long de cette histoire



Dès la fin du XIXe siècle, les travaux protocinématographiques d’Etienne-Jules Marey et d’Eadweard Muybridge visaient à comprendre, en le décomposant, le mouvement des animaux (Muybridge inventa d’ailleurs un jouet optique appelé le zoopraxiscope). Depuis, les animaux sont omniprésents au cinéma, toutes sortes d’animaux : mammifères, insectes, poissons, reptiles, etc. jusqu’à devenir des personnages à part entière, fidèles compagnons de l’homme (ou de l’enfant), dangereux prédateurs (Jaws), ou encore sujets d’étude (voir les hippocampes et autres pieuvres des films scientifiques de Jean Painlevé), sans oublier les toons issus des films d’animation (Bugs Bunny, Daffy Duck…). Animaux dressés, animaux sauvages, imaginaires (loup-garou), « faux » animaux (marionnettes, animatronique, animation image par image), hommes-animaux, composent ce bestiaire.



● Ma vache et moi – Go West (USA, 1925) 1h10 – DVD de Buster Keaton avec Buster Keaton, Brown Eyes… Le 4 mars à 18h15, le 9 à 14h30, le 12 à 14h30, le 18 à 16h30, le 24 à 20h



● King Kong (USA, 1933) 1h40 – DCP (copie numérique) de Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack avec Fay Wray, Robert Armstrong, Bruce Cabot…Le 4 mars à 14h30, le 9 à 18h10, le 12 à 20h30, le 17 à 16h20, le 22 à 18h, le 27 à 14h30



● Toons en folie ! (USA, 1936-1949) 1h05 – DCP / Une compilation de cartoons signés Tex Avery, Chuck Jones, ou Dave Fleischer : Bugs Bunny, Félix le chat, et autres animaux en folie ! À partir de 5 ans.

Au programme : Neptune Nonsense de Burt Gillett (1936), I Wanne be A Sailor de Tex Avery (1937), Bunny Mooning de Dave Fleischer (1937), Hamateur Night de Tex Avery (1939), The Early Worm Gets the Bird de Tex Avery (1940), The Case of the Missing Hare de Chuck Jones (1942), A Corny Concerto de Bob Clampett (1943), Jerky Turkey de Tex Avery (1945), Doggone Tired de Tex Avery (1949) À l’occasion de la fête du court-métrage (16-22 mars), en partenariat avec le Festival tous courts le 16 mars à 16h15, le 20 à 14h30



● Un jour, un chat – Až přijde kocour (Tchécoslovaquie, 1963) 1h45 – DCP de Vojtěch Jasný avec Jan Werich, Emília Vášáryová, Vlastimil Brodský… Le 4 mars à 20h, le 7 à 14h, le 10 à 18h20, le 20 à 16h, le 25 à 18h20



● Les Oiseaux – The Birds (USA, 1963) 2h – DCP de Alfred Hitchcock avec Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy… Le 6 mars à 14h30, le 11 à 20h30, le 15 à 18h, le 21 à 17h, le 28 à 20h



● La Chasse au lion à l’arc (Fr., 1967) 1h20 – DCP de Jean Rouch, le 4 mars à 16h40, le 7 à 18h45, le 15 à 20h30, le 20 à 18h, le 24 à 14h



● Phase IV (G-B/USA, 1974) 1h24 – DCP de Saul Bass avec Nigel Davenport, Michael Murphy, Lynne Frederick…Le 5 mars à 20h45, le 11 à 18h40, le 14 à 14h30, le 22 à 20h, le 24 à 15h45



● La Fête sauvage (Fr., 1975) 1h33 – DCP de Frédéric Rossif. Présenté par Camille Brunel le 5 mars à 18h30. Séance précédée d’une conférence de Camille Brunel le 5 mars à 16h30 (entrée libre) : Partager l’écran, partager le monde : comment notre regard sur les animaux a-t-il évolué ?

Autres séances le 9 mars à 16h15, le 14 à 16h30, le 17 à 20h30, le 25 à 14h30



● Les Dents de la mer – Jaws (USA, 1976) 2h04 – DCP de Steven Spielberg avec Roy Scheider, Richard Dreyfus, Robert Shaw… Le 10 mars à 20h30, le 12 à 16h10, le 17 à 14h, le 18 à 20h15, le 28 à 17h30



● Long Week-end (Australie, 1978) 1h32 – DCP de Colin Eggleston avec John Hargreaves, Briony Behets, Mike McEwen…Le 7 mars à 20h30, le 11 à 14h, le 13 à 17h30, le 18 à 18h15, le 23 à 20h30



● Croc-Blanc – White Fang (USA, 1991) 1h47 – copie 35 mm (VF) de Randal Kleiser avec Ethan Hawke, Klaus Maria Brandauer, Seymour Cassel… À partir de 8 ans, le 16 mars à 14h, le 19 à 14h30, le 24 à 17h40, le 27 à 16h30



● Grizzly Man (USA, 2005) 1h43 – DCP de Werner Herzog, le 5 mars à 14h, le 10 à 16h15, le 16 à 20h30, le 21 à 14h30, le 25 à 20h30



● Le Cheval de Turin (Hongrie/All./Fr., 2011) 2h26 – copie 35 mm de Béla Tarr avec János Derzsi, Erika Bók, Mihály Kormos…Le 7 mars à 16h, le 11 à 15h50, le 13 à 14h30, le 21 à 19h30, le 28 à 14h30



● White God (Hongrie, 2014) 1h59 – DCP de Kornél Mundruczó avec Zsofia Psotta, Sandor Zsoter…Le 10 mars à 14h, le 17 à 18h15, le 19 à 19h30, le 29 à 18h



● La Panthère des neiges (Fr., 2021) 1h32 – DCP de Marie Amiguet, Vincent Munier, le 6 mars à 17h, le 9 à 20h15, le 12 à 18h40, le 18 à 14h30, le 25 à 16h30, le 29 à 20h30



// La Nuit des animaux // – le 26 mars à 20h :



● Greystoke, la légende de Tarzan – Greystoke (GB/USA, 1984) 2h – copie 35 mm (VF) de Hugh Hudson avec Christophe Lambert, Andie McDowell, Ian Holm… en loup dans Le Loup-garou de Londres).

● Roar (USA, 1981) 1h34 – DCP de Noel Marshall avec Tippi Hedren, Melanie Griffith, Noel Marshall…

● Babe, le cochon devenu berger – Babe (Australie/USA, 1995) 1h31 – DCP de Chris Noonan avec James Cromwell, Magda Szubanski…

● Le Loup-garou de Londres – An American Werewolf in London (USA, 1981) 1h37 – DCP de John Landis

● Razorback (Australie, 1984) 1h35 – copie 35 mm de Russel Mulcahy

Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-10 par