Cycle à l'Institut de l'Image – Margarethe von Trotta / Francesco Rosi Aix-en-Provence, 4 janvier 2023

Cycle à l’Institut de l’Image – Margarethe von Trotta / Francesco Rosi

8 Rue Des Allumettes – rue Ouest Cité du Livre Institut de l'Image Aix-en-Provence 13098

2023-01-04 – 2023-01-29

Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes – rue Ouest

Aix-en-Provence

13098

Margarethe von Trotta, première réalisatrice à avoir obtenu le Lion d’or à Venise, est d’abord comédienne chez Fassbinder et Schlöndorff. Devenue réalisatrice, elle ausculte la colère d’une génération, dresse des portraits fins et sensibles de femmes révoltées, et pratique une autopsie politique de l’Allemagne d’après-guerre.



Le napolitain Francesco Rosi, lui aussi Lion d’or (Main basse sur la ville) restera quant à lui dans l’histoire du cinéma pour ses films-enquête et ses thrillers politiques, dans lesquels il observe la société italienne et analyse les mécanismes du pouvoir et de la corruption.



// Programme //



Margarethe von Trotta :



● L’honneur perdu de Katharina Blum – Die verlorene Ehre der Katharina Blum (All., 1978) 1h46 – DCP (copie numérique) de Margarethe von Trotta, Volker Schlöndorff avec Angela Winkler, Mario Adorf, Dieter Laser, Jürgen Prochnow…

Le 4 janvier à 14h, le 6 à 20h, le 11 à 18h30, le 16 à 20h15, le 22 à 14h30, le 28 à 16h40



● Le Second éveil de Christa Klages – Das zweite Erwachen der Christa Klages (All., 1978) 1h32 – DCP de Margarethe von Trotta avec Tina Engel, Silvia Reize, Katharina Thalbach… Le 5 janvier à 16h, le 8 à 14h30, le 10 à 20h30, le 16 à 18h20, le 18 à 20h15, le 21 à 14h30



● Les Années de plomb – Die bleierne Zeit (All., 1981) 1h46 – DCP de Margarethe von Trotta avec Juta Lampe, Barbara Sukowa, Rüdiger Vogler…

Présenté par Matthias Steinle et suivi d’une discussion le 7 janvier à 14h30

Autres séance le 4 janvier à 16h10, le 10 janvier à 18h20, le 13 à 20h, le 19 à 14h, le 22 à 16h40



● Rosa Luxemburg (All., 1986) 2h02 – DCP de Margarethe von Trotta avec Barbara Sukowa, Daniel Olbrychski, Oto Sander… Présenté par Matthias Steinle et suivi d’une discussion le 7 janvier à 17h15. Autres séances le 11 à 20h30, le 13 à 14h, le 15 à 16h45, le 20 à 17h10, le 23 à 14h30, le 27 à 19h30



● Les Années du mur – Das Versprechen (All./Fr./Suisse, 1995) 1h55 – copie 35 mm de Margarethe von Trotta avec Eva Mattes, Meret Becker, Corinna Harfouch… Le 5 janvier à 20h30, le 8 à 16h30, le 11 à 16h15, le 16 à 14h, le 24 à 17h



● Hannah Arendt (All./Lux./Fr., 2013) 1h53 – DCP de Margarethe von Trotta avec Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer… Le 7 janvier à 20h, le 10 à 16h10, le 15 à 14h30, le 18 à 18h10, le 23 à 17h15, le 26 à 20h





Francesco RosI :



● Salvatore Guiliano (It., 1961) 1h58 – DCP de Francesco Rosi avec Salvo Randone, Frank Wolff, Sennuccio Benelli… Le 6 janvier à 16h20, le 9 à 20h10, le 11 à 14h, le 13 à 17h30, le 19 à 16h15, le 21 à 20h15, le 26 à 17h20



● Main Basse sur la ville – Le Mani sulla città (It./Fr., 1963) 1h41 – DCP de Francesco Rosi avec Rod Steiger, Salvo Randone, Guido Alberti… Lion d’or – festival de Venise 1963. Suivi d’une discussion avec Emmanuel Atlan (distributeur du film) et Marie Rebecchi le 12 janvier à 18h30. Autres séances le 4 à 18h15, le 10 à 14h, le 16 à 16h15, le 20 à 19h45, le 21 à 16h20, le 28 à 14h30



● Cadavres exquis – Cadaveri eccelenti (It./Fr., 1976) 2h – DCP de Francesco Rosiavec Lino Ventura, Charles Vanel, Fernando Rey, Max von Sydow… Le 4 janvier à 20h15, le 9 à 17h45, le 12 à 16h, le 14 à 19h45, le 20 à 14h30, le 29 à 14h30



● La Rabbia (La Rage) (It., 1961) 51 min – DCP de Pier Paolo Pasolini

La Rage utilise des images d’archives de 1945 à 1962 pour tenter de répondre, au travers de commentaires écrits en vers et en prose, à la question existentielle : « Pourquoi notre vie est-elle dominée par le mécontentement, l’angoisse, la peur, la guerre, la peur de la guerre ? Les documents sont montés de façon à suivre une ligne chronologique idéale, apparaissant comme un acte d’indignation contre l’irréalité du monde bourgeois et l’irresponsabilité historique qui en découle. […] J’ai écrit ce film sans suivre de fil chronologique ni même logique. Mais simplement mes raisons politiques et mon sentiment poétique.

Suivi d’une discussion avec Marie Rebecchi le 17 janvier à 14h30

Autres séances le 5 à 14h30, le 6 à 18h40, le 9 à 14h, le 13 à 16h20, le 23 à 19h45, le 28 à 19h



● Le Soldatesse (It., 1965) 2h – DCP de Valerio Zurlini avec Anna Karina, Marie Laforêt, Lea Massari, Mario Adorf… Le 6 janvier à 14h, le 9 à 15h20, le 14 à 17h15, le 17 à 19h45, le 18 à 14h, le 26 à 14h30, le 29 à 16h45.

À l’occasion de la réédition de plusieurs films de Margarethe von Trotta et de Francesco Rosi en copies neuves, l’Institut de l’image propose de questionner le cinéma politique à travers ces deux auteurs, mais aussi des films de Pasolini et Zurlini.

Institut de l’Image

Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes – rue Ouest Aix-en-Provence

