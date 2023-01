Cycle à l’Institut de l’Image – Louis Malle Aix-en-Provence, 1 février 2023, Aix-en-Provence .

Cycle à l’Institut de l’Image – Louis Malle

8 Rue Des Allumettes – rue Ouest Cité du Livre Institut de l’Image Aix-en-Provence 13098 Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes – rue Ouest

2023-02-01 – 2023-02-28

Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes – rue Ouest

Aix-en-Provence

13098

A 26 ans, il reçoit le Prix Louis Delluc pour Ascenseur pour l’échafaud, où la trompette de Miles Davis, rencontré grâce à Boris Vian, sert d’écrin à la beauté de Jeanne Moreau arpentant les Champs-Élysées.

La trentaine de films – fictions et documentaires – qu’il tourne en quarante ans témoignent d’une curiosité jamais rassasiée, de scénarios et d’une mise en scène d’une grande subtilité, rendant cette œuvre parmi les plus fascinantes et originales de l’histoire du cinéma français.



// Programme //



● Ascenseur pour l’échafaud (Fr., 1957) 1h32 avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Georges Poujouly, Lino Ventura. Prix Louis-Delluc 1957. Le 1er février à 14h30, le 5 à 14h, le 11 à 20h30, le 21 à 16h30, le 23 à 16h10, le 27 à 18h30



● Les Amants (Fr., 1958) 1h31 avec Jeanne Moreau, Jean-Marc Bory, Judith Magre…Prix spécial du Jury Festival de Venise 1958. Le 1er février à 16h30, le 2 à 18h30, le 6 à 20h40, le 9 à 18h15, le 15 à 16h30, le 25 à 14h30



● Le Feu follet (Fr., 1963) 1h49 avec Maurice Ronet, Lena Skerla, Yvonne Clech…

Prix spécial du Jury & Prix Pasinetti Festival de Venise 1963. Le 2 février à 14h, le 9 à 20h, le 15 à 18h15, le 19 à 16h45, le 24 à 14h



● Viva Maria ! (Fr./It., 1965) 1h57 avec Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, George Hamilton. Co-écrit avec Jean-Claude Carrière, un film d’aventures révolutionnaire à l’humour féroce, porté par deux des plus grandes stars de l’époque. Le 2 février à 16h10, le 10 à 19h45, le 19 à 14h30, le 21 à 18h20, le 27 à 14h



● Le Voleur (Fr./It., 1967) 2h02 avec Jean-Paul Belmondo, Geneviève Bujold, Marie Dubois. Présenté par Aurore Renaut (historienne du cinéma et auteure de plusieurs ouvrages dont « Au Revoir les enfants de Louis Malle », Gremese, 2022) Le 11 février à 18h. Autres séances le 2 février à 20h15, le 9 à 14h, le 17 à 15h40, le 22 à 17h15



● Le Souffle au cœur (Fr./It./RFA, 1971) 1h59 avec Léa Massari, Benoît Ferreux, Daniel Gélin…Suivi d’une discussion avec Aurore Renaut. Le 11 février à 14h30

Autres séances le 6 à 16h10, le 14 à 20h15, le 23 à 20h10, le 27 à 16h15



● Lacombe Lucien (Fr., 1974) 2h18 avec Pierre Blaise, Aurore Clément, Holger Löwenadler…Le 4 février à 14h30, le 10 à 17h, le 20 à 14h30, le 22 à 19h45



● Black Moon (Fr./RFA, 1974) 1h40 avec Joe Dallesandro, Cathryn Harrison, Therese Giehse, Alexandra Stewart…Le 3 février à 18h, le 13 à 20h15, le 21 à 20h30, le 22 à 14h, le 25 à 16h20



● Atlantic City (Canada/Fr., 1979) 1h46 avec Burt Lancaster, Susan Sarandon, Michel Piccoli…Le 3 février à 20h, le 9 à 16h15, le 13 à 14h, le 17 à 18h, le 23 à 18h, le 25 à 20h30



● Au Revoir les enfants (Fr., 1987) 1h52 avec Irène Jacob, Gaspard Manesse, Raphaël Fejtö…Le 10 février à 14h30, le 14 à 18h, le 20 à 19h45, le 23 à 14h, le 26 à 16h40



● Milou en mai (Fr., 1989) 1h47 avec Paulette Dubost, Michel Piccoli, Miou-Miou…

Le 6 février à 14h, le 13 à 18h15, le 15 à 20h30, le 24 à 16h, le 26 à 14h30



● Dinner with Andre (USA, 1981) 1h50 avec Wallace Shawn, Andre Gregory…

D’après un « workshop » théâtral de Wallace Shawn et Andre Gregory, Louis Malle réalise ce film entre fiction et documentaire, théâtre et cinéma. Le 6 février à 18h30, le 12 à 14h30, le 17 à 20h, le 25 à 18h20, le 28 à 20h15



● 42e rue – Vanya on 42d Street (USA, 1994) 1h55 avec Julianne Moore, Andre Gregory, Wallace Shaw-…Le 8 février à 20h30, le 12 à 16h45, le 20 à 17h30, le 24 à 18h, le 27 à 20h15



Tous les films sont en copies numériques restaurées.

Il naît deux ans après Godard, quelques mois après Truffaut, mais Louis Malle (1932-1995) prend tout le monde de vitesse : à 23 ans, en 1956, il reçoit une Palme d’Or pour Le Monde du silence (partagée avec le Commandant Cousteau)

Institut de l’Image

Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes – rue Ouest Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-01-12 par