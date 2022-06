Cycle à l’Institut de l’Image – Les Classiques de l’été 2 Aix-en-Provence, 1 juillet 2022, Aix-en-Provence.

Cycle à l’Institut de l’Image – Les Classiques de l’été 2

2022-07-01 – 2022-07-31

Également au programme les deux premiers films de Wong Kar-wai, mais aussi The Truman Show et les Histoires de petites gens de Mambéty, reprogrammé après une séance en avant-première le 10 juin.



// Programme //



● Au Cœur de la nuit – Dead of Night (GB, 1945) 1h47 d’Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden, Robert Hamer avec Michael Redgrave, Googie Withers, Mervyn Johns, Sally Ann Howes…Mardi 5 juillet à 14h, vendredi 8 à 16h40, vendredi 15 à 20h30, mercredi 20 à 14h, samedi 23 à 18h40, dimanche 31 à 14h30



● Martin Roumagnac (Fr., 1946) 1h48 de Georges Lacombe avec Jean Gabin, Marlène Dietrich, Daniel Gélin…Vendredi 1er juillet à 14h, mardi 5 à 20h30, mardi 12 à 15h45, samedi 16 à 14h30, jeudi 21 à 18h20, mercredi 27 à 16h15, vendredi 29 à 18h20



● Monsieur Ripois (Fr., 1953) 1h44 de René Clément avec Gérard Philipe, Germaine Montero, Valerie Hobson, Joan Greenwood…Vendredi 1er juillet à 16h15, jeudi 7 à 14h, mercredi 13 à 18h20, mercredi 20 à 20h30, dimanche 24 à 14h30, samedi 30 à 16h20



● Derniers Chrysanthèmes – Bangiku (Jap., 1954) 1h41 de Mikio Naruse avec Haruko Sugimura, Sadako Sawamura, Chikako Hosokawa…Samedi 2 juillet à 14h30, dimanche 10 à 16h40, vendredi 15 à 18h30, mardi 19 à 20h30, vendredi 22 à 16h15, jeudi 28 à 14h



● À l’approche de l’automne – Aki tachinu (Jap., 1960) 1h19 de Mikio Naruse avec Nobuko Otowa, Kenzaburo Osawa, Kamatari Fujiwara…Vendredi 1er juillet à 20h15, mardi 5 à 16h10, mardi 12 à 14h, samedi 16 à 16h45, vendredi 22 à 18h20, mercredi 27 à 20h30



● Bandits à Orgosolo – Banditi a Orgosolo (It., 1960) 1h32 de Vittorio De Seta avec Michele Cossu, Peppedu Cuccu, Vittorina Pisano…



● Accatone (It., 1961) 2h de Pier Paolo Pasolini avec Franco Citti, Franca Pasut, Silvana Corsini…Mardi 12 juillet à 20h avec le Musée Granet (dans le cadre de …) Autres séances jeudi 14 juillet à 14h30, mercredi 20 à 18h10, samedi 23 à 16h20, mardi 26 à 14h, vendredi 29 à 20h30, dimanche 31 à 16h40



● Mamma Roma (It., 1962) 1h46 de Pier Paolo Pasolini avec Anna Magnani, Ettore Garofalo, Franco Citti…Mercredi 6 juillet à 20h30, dimanche 10 à 14h30, jeudi 14 à 16h50, vendredi 22 à 14h, samedi 23 à 20h40, mercredi 27 à 18h20, vendredi 29 à 16h



● As Tears go by (Hong Kong, 1988) 1h42 de Wong Kar-wai avec Andy Lau, Maggie Cheung, Jacky Cheung…Dimanche 3 juillet à 14h30, jeudi 7 à 20h30, vendredi 15 à 16h30, mercredi 20 à 16h10, dimanche 24 à 16h40, jeudi 28 à 18h20, samedi 30 à 20h30



● Nos Années sauvages – Days of Being Wild (Hong Kong, 1990) 1h34 de Wong Kar-wai avec Leslie Cheung, Maggie Cheung, Andy Lau, Carina Lau…Dimanche 3 juillet à 16h40, mardi 12 à 18h, samedi 16 à 20h15, mardi 19 à 14h30, jeudi 28 à 20h30, samedi 30 à 14h30



● Histoires de petites gens (Sénégal/Suisse/Fr., 1994 et 1997) 1h30 de Djibril Diop Mambéty avec Lissa Baléra, Aminata Fall, Taörou M’Baye…Mercredi 6 juillet à14h, jeudi 7 à 16h10, dimanche 17 à 16h40, jeudi 21 à 20h30, mardi 26 à 18h10



● The Truman Show (USA, 1998) 1h43 de Peter Weir avec Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney…Samedi 2 juillet à 20h40, vendredi 8 à 14h30, mercredi 13 à 16h20, dimanche 17 à 14h30, vendredi 22 à 20h, jeudi 28 à 16h10, samedi 30 à 18h20



● Swing (Fr., 2002) 1h27 de Tony Gatlif avec Oscar Copp, Lou Rech, Tchavolo Schmitt…Samedi 2 juillet à 16h30, vendredi 8 à 18h45, vendredi 15 à 14h30, jeudi 21 à 16h20, mardi 26 à 20h

Les classiques de l’été se poursuivent en juillet à l’Institut de l’image pour clore la saison en beauté, avec de nombreuses rééditions : du cinéma fantastique, du cinéma français d’après-guerre, des films rares signés Naruse…

