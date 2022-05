Cycle à l’Institut de l’Image – Jean-Pierre Mocky, l’affranchi Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 8 8 En octobre 2014, Jean-Pierre Mocky était à l’Institut de l’image pour y présenter Un linceul n’a pas de poches dans le cadre d’un cycle consacré aux cinéastes « libres et insoumis ». Disparu en 2019, cet iconoclaste, anarchiste, volontiers provocateur, était avant tout l’un des grands cinéastes français, à la filmographie impressionnante (60 films !).





// Au programme //



● La Tête contre les murs (Fr., 1958) 1h36 de Georges Franju avec Jean-Pierre Mocky, Anouk Aimée, Pierre Brasseur, Charles Aznavour, le 4 mai à 14h, le 6 à 20h, le 10 à 15h45, le 16 à 14h, le 21 à 20h30, le 25 à 18h, le 28 à 16h



● Les Dragueurs (Fr., 1959) 1h18 de Jean-Pierre Mocky avec Jacques Charrier, Charles Aznavour, Dany Robin, Anouk Aimée, le 4 mai à 16h, le 5 à 18h10, le 10 à 14h, le 14 à 18h40, le 18 à 20h30, le 23 à 14h, le 29 à 14h30



● Un Drôle de paroissien (Fr., 1963) 1h32 de Jean-Pierre Mocky avec Bourvil, Francis Blanche, Jean Poiret, le 4 mai à 18h, le 7 à 16h40, le 12 à 20h, le 17 à 14h, le 20 à 18h15, le 22 à 16h30, le 24 à 20h



● La Cité de l’indicible peur (Fr., 1964) 1h30 de Jean-Pierre Mocky avec Bourvil, Jean-Louis Barrault, Francis Blanche, Jean Poiret…

Le candide inspecteur Triquet, à la poursuite d’un dangereux faussaire, est conduit par son, le 4 mai à 20h, le 8 à 14h30, le 13 à 16h30, le 17 à 18h10, le 20 à 16h10, le 23 à 16h, le 28 à 20h



● Solo (Fr./Bel., 1970) 1h29 de Jean-Pierre Mocky avec Jean-Pierre Mocky, Anne Deleuze, Denis Le Guillou…Un film post-mai 68, mené tambour battant et interprété par le cinéaste lui-même, le 5 mai à 14h30, le 7 à 20h30, le 13 à 18h30, le 15 à 14h30, le 19 à 16h, le 21 à 16h30, le 23 à 20h



● Le Témoin (Fr./It., 1978) 1h33 de Jean-Pierre Mocky avec Alberto Sordi, Philippe Noiret, Roland Dubillard, le 5 mai à 16h20, le 7 à 18h30, le 13 à 14h30, le 14 à 16h40, le 16 à 20h15, le 22 à 14h30, le 27 à 16h



● (Fr., 1982) 1h28 de Jean-Pierre Mocky avec Jean-Pierre Mocky, Marie-José Nat, Nino Ferrer, le 6 mai à 14h, le 8 à 16h30, le 12 à 18h10, le 17 à 20h, le 21 à 14h30, le 25 à 20h, le 28 à 18h



● À Mort l’arbitre (Fr., 1984) 1h24 de Jean-Pierre Mocky avec Michel Serrault, Carole Laure, Eddy Mitchell, le 6 mai à 16h, le 9 à 18h, le 14 à 20h30, le 16 à 16h, le 19 à 14h, le 24 à 18h10, le 27 à 18h



● Agent trouble (Fr., 1987) 1h36 de Jean-Pierre Mocky avec Catherine Deneuve, Richard Bohringer, Kristin Scott Thomas, le 6 mai à 18h, le 9 à 20h, le 12 à 14h, le 15 à 16h30, le 18 à 16h, le 21 à 18h30, le 27 à 14h. Neuf films de Mocky ressortent (dans un premier temps) sur les écrans en copies neuves (huit plus La Tête contre les murs de Franju, dans lequel Mocky était très impliqué), pour la plus grande joie de l'Institut de l'image http://www.institut-image.org/





