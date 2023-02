Cycle à l’Institut de l’Image – Hirokazu Kore-eda Cité du Livre, 3 mars 2023, Aix-en-Provence .

2023-03-03 – 2023-03-28

Après avoir fait ses gammes dans le documentaire au début des années 90. Nobody Knows, Still Walking, Tel père, tel fils, Notre petite sœur révélèrent par la suite un cinéaste qui, en digne héritier du grand Ozu (même s’il s’en défend), n’a cessé d’observer la société japonaise et ses dysfonctionnements à travers les mésaventures de familles soumises à de profonds bouleversements.

Dans ces familles “recomposées” ou “dé-composées”, souvent redéfinies par des éléments extérieurs (échanges de bébés, adoptions…), les liens affectifs prédominent sur les liens du sang. Et si Kore-eda filme ces liens avec subtilité, il porte également sur les enfants, loin de toute mièvrerie, l’un des plus beaux regards du cinéma contemporain.



// Programme //



● Nobody Knows – Daremo shiranai (Jap., 2004) 2h21 – copie 35 mm avec Yûya Yagira, Ayu Kitaura, Hiei Kimura…

Vendredi 3 mars à 14h30, lundi 6 à 17h15, jeudi 9 à 14h30, dimanche 12 à 17h, vendredi 17 à 19h30, jeudi 23 à 17h



● Still Walking – Aruitemo Aruitemo (Jap., 2008) 1h55 – copie 35 mm avec Hiroshi Abe, Yui Natsukawa, Kazuya Takahashi…

Vendredi 3 mars à 20h, dimanche 5 à 14h30, lundi 13 à 17h15, vendredi 17 à 14h30, lundi 20 à 16h15, jeudi 23 à 20h



● I Wish : Nos vœux secrets – Kiseki (Jap., 2012) 2h08 – DCP (copie numérique) avec Koki Maeda, Ohshirô Maeda, Ryôga Hayashi…

Vendredi 3 mars à 17h20, lundi 6 à 14h30, lundi 13 à 19h45, samedi 18 à 14h30, mercredi 22 à 20h



● Tel père, tel fils – Soshite chichi ni naru (Jap., 2013) 2h01 – DCP avec Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Lily Franky…

Prix du Jury Cannes 2013

Samedi 4 mars à 14h30, mercredi 8 à 17h15, mardi 14 à 20h15, dimanche 19 à 16h45, vendredi 24 à 17h15, lundi 27 à 19h30



● Notre petite sœur – Umimachi Diary (2015) 2h07 – DCP avec Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Kaho…

Samedi 4 mars à 17h, mercredi 8 à 19h45, samedi 11 à 14h30, lundi 13 à 14h30, vendredi 17 à 17h, vendredi 24 à 19h45



● Après la tempête – Umi yori mo mada fukaku (Jap., 2017) 1h58 – DCP avec Hiroshi Abe, Kirin Kiki, Rirî Furankî, Yôko Maki…

Samedi 4 mars à 19h45, vendredi 10 à 14h, mardi 14 à 18h, mardi 21 à 20h, lundi 27 à 14h30



● Une Affaire de famille – Manbiki kazoku (Jap., 2018) 2h01 – DCP avec Lily Franky, Ando Sakura, Matsuoka Mayu, Kiki Kilin… Palme d’or Cannes 2018

Lundi 6 mars à 20h, dimanche 12 à 14h30, lundi 20 à 14h, jeudi 23 à 14h30, samedi 25 à 20h, mardi 28 à 18h



● The Third Murder – Sandome no sastujin (Jap., 2018) 2h05 – DCP avec Hirose Suzu, Fukuyama Masaharu, Yakusho Koji…

Dimanche 5 mars à 16h45, mardi 7 à 18h, samedi 11 à 20h, jeudi 16 à 16h, mercredi 22 à 14h30, lundi 27 à 17h



● La Vérité (Fr., 2019) 1h47 – DCP avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Ludivine Sagnier…

Mardi 7 mars à 20h30, vendredi 10 à 16h30, jeudi 16 à 20h30, dimanche 19 à 14h30, samedi 25 à 14h30



● Les Bonnes étoiles – Beulokeo (Corée du sud, 2022) 2h09 – DCP avec Song Kang-ho, Gang Dong-won, Doona Bae…Prix d’interprétation masculine (Song Kang-ho) Cannes 2022

Mercredi 8 mars à 14h30, samedi 11 à 17h15, samedi 18 à 19h45, mercredi 22 à 17h15, vendredi 24 à 14h30, mardi 28 à 20h30.

Consacré par une Palme d’or au Festival de Cannes en 2018 pour “Une Affaire de famille”, Hirokazu Kore-eda était déjà connu et apprécié du public français depuis ses premiers films de fiction sortis au tournant du nouveau millénaire.

