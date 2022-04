Cycle à l’Institut de l’Image – Fritz Lang Aix-en-Provence, 1 février 2022, Aix-en-Provence.

Cycle à l’Institut de l’Image – Fritz Lang Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-02-01 – 2022-03-01 Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Chaque film ou presque de l’auteur de Metropolis et de M le maudit est (ou contient) une leçon de mise en scène, dont la précision et la rigueur sont encore aujourd’hui étudiées dans toutes les écoles de cinéma à travers le monde. Lang aura d’ailleurs lui-même traversé et filmé le monde (de l’Allemagne à Hollywood, en passant par la France et l’Inde), comme il a traversé l’Histoire (fuyant l’Allemagne nazie en 1933), l’Histoire ayant en retour traversé ses films.



Veuillez noter qu’à partir de ce mois de février, les espaces de programmation de la Cité du livre vont se révéler sous une nouvelle identité. La salle Armand Lunel prend place désormais dans La Manufacture et devient le Cinéma de la Manufacture.



● Les Trois lumières – Der Müde Tod (All., 1921) 1h38 – DCP (muet)

Avec Lil Dagover, Walter Janssen, Bernard Goetzke…Le 1er février à 18h, le 3 à 14h, le 9 à 18h30, le 14 à 20h, le 18 à 16h40, le 26 à 14h30



● Metropolis (All., 1927) 2h30 – DCP (muet)

Avec Brigitte Helm, Gustav Frölich, Alfred Abel…Le 1er février à 13h30 (cours de cinéma), le 2 à 16h50, le 5 à 19h30, le 13 à 14h30, le 22 à 20h, le 25 à 17h



● Les Espions – Spione (All., 1928) 2h30 – DCP (muet)

Avec Rudolf Klein-Rogge, Gerda Maurus, Lien Deyers…Le 6 février à 14h30, le 10 à 14h30, le 14 à 17h



● M le maudit – M (All., 1931) 1h57 – DCP

Avec Peter Lorre, Otto Wernicke, Gustav Gründgens, Ellen Widmann…Le 2 février à 14h30, le 5 à 17h, le 10 à 20h30, le 13 à 17h20, le 22 à 13h30 (cours de cinéma), le 28 à 16h



● Le Testament du Dr Mabuse – Das Testament des Dr. Mabuse (All., 1933) 2h01 – DCP

Avec Rudolph Klein-Rogge, Otto Vernicke, Gustav Diessl …Le 1er février à 20h, le 5 à 14h30, le 8 à 18h, le 11 à 18h10, le 17 à 14h, le 21 à 20h10



● J’ai le droit de vivre – You Only Live Once (USA, 1937) 1h26 – DCP

Avec Henry Fonda, Sylvia Sidney, Barton MacLane…

Présenté par Guy Astic (directeur des éditions Rouge Profond) et suivi d’une discussion le 3 février à 18h20. Autres séances le 7 février à 14h, le 9 à 20h30, le 12 à 16h30, le 18 à 20h45, le 22 à 18h, le 26 à 18h30



● Chasse à l’homme – Man Hunt (USA, 1941) 1h45 – DCP

Avec Walter Pidgeon, Joan Bennett, George Sanders, John Carradine…Le 2 février à 19h45, le 4 à 16h15, le 6 à 17h30, le 15 à 20h, le 21 à 18h, le 28 à 14h



● La Femme au portrait – The Woman in the Window (USA, 1944) 1h40 – copie 35 mm

Le 3 février à 20h45, le 11 à 16h, le 14 à 14h30, le 17 à 18h30, le 19 à 20h, le 23 à 14h



● Le Secret derrière la porte – Secret Beyond the Door (USA, 1948) 1h38 – DCP

Avec Joan Bennett, Michael Redgrave, Anne Revere…Le 4 février à 18h20, le 7 à 20h15, le 15 à 14h, le 17 à 16h30, le 23 à 20h30, le 26 à 16h30



● Règlement de comptes – The Big Heat (USA, 1953) 1h30 – copie 35 mm

Avec Glenn Ford, Gloria Grahame, Lee Marvin…Le 16 février à 20h30, le 19 à 17h45, le 21 à 14h, le 23 à 16h10, le 25 à 20h, le 27 à 14h30



● Les Contrebandiers de Moonfleet – Moonfleet (USA, 1955) 1h27 – copie 35 mm

Avec Stewart Granger, George Sanders, Joan Greenwood, Viveca Lindfors…Le 3 février à 16h10, le 4 à 20h30, le 9 à 16h40, le 12 à 14h30, le 15 à 18h, le 21 à 16h



● Le Tigre du Bengale – Der Tiger von Eschnapur (RFA/It./Fr., 1958) 1h37 – DCP

Avec Debra Paget, Paul Hubschmid, Claus Holm …Le 4 février à 14h, le 7 à 16h, le 11 à 20h30, le 15 à 16h, le 20 à 14h30, le 28 à 18h30



● Le Tombeau hindou – Das indische Grabmal (RFA, 1959) 1h41 – DCP

Avec Debra Paget, Paul Hubschmid, Claus Holm …Le 7 février à 18h10, le 12 à 20h30, le 16 à 16h, le 20 à 16h40, le 25 à 14h30, le 1er mars à 20h15



● Le Diabolique Dr Mabuse – Die 1000 Augen des Dr. Mabuse (All./Fr./It., 1960) 1h43 – DCP

Avec Dawn Addams, Peter Van Eyck, Gert Fröbe…Le 8 février à 20h30, le 12 à 18h20, le 18 à 18h40, le 24 à 16h30, le 27 à 16h30, le 1er mars à 18h

L’Institut de l’image rend un nouvel hommage à Fritz Lang, dont il faut revoir les films régulièrement pour constater à quel point son œuvre tient une place importante dans l’histoire du cinéma

http://www.institut-image.org/

Chaque film ou presque de l’auteur de Metropolis et de M le maudit est (ou contient) une leçon de mise en scène, dont la précision et la rigueur sont encore aujourd’hui étudiées dans toutes les écoles de cinéma à travers le monde. Lang aura d’ailleurs lui-même traversé et filmé le monde (de l’Allemagne à Hollywood, en passant par la France et l’Inde), comme il a traversé l’Histoire (fuyant l’Allemagne nazie en 1933), l’Histoire ayant en retour traversé ses films.



Veuillez noter qu’à partir de ce mois de février, les espaces de programmation de la Cité du livre vont se révéler sous une nouvelle identité. La salle Armand Lunel prend place désormais dans La Manufacture et devient le Cinéma de la Manufacture.



● Les Trois lumières – Der Müde Tod (All., 1921) 1h38 – DCP (muet)

Avec Lil Dagover, Walter Janssen, Bernard Goetzke…Le 1er février à 18h, le 3 à 14h, le 9 à 18h30, le 14 à 20h, le 18 à 16h40, le 26 à 14h30



● Metropolis (All., 1927) 2h30 – DCP (muet)

Avec Brigitte Helm, Gustav Frölich, Alfred Abel…Le 1er février à 13h30 (cours de cinéma), le 2 à 16h50, le 5 à 19h30, le 13 à 14h30, le 22 à 20h, le 25 à 17h



● Les Espions – Spione (All., 1928) 2h30 – DCP (muet)

Avec Rudolf Klein-Rogge, Gerda Maurus, Lien Deyers…Le 6 février à 14h30, le 10 à 14h30, le 14 à 17h



● M le maudit – M (All., 1931) 1h57 – DCP

Avec Peter Lorre, Otto Wernicke, Gustav Gründgens, Ellen Widmann…Le 2 février à 14h30, le 5 à 17h, le 10 à 20h30, le 13 à 17h20, le 22 à 13h30 (cours de cinéma), le 28 à 16h



● Le Testament du Dr Mabuse – Das Testament des Dr. Mabuse (All., 1933) 2h01 – DCP

Avec Rudolph Klein-Rogge, Otto Vernicke, Gustav Diessl …Le 1er février à 20h, le 5 à 14h30, le 8 à 18h, le 11 à 18h10, le 17 à 14h, le 21 à 20h10



● J’ai le droit de vivre – You Only Live Once (USA, 1937) 1h26 – DCP

Avec Henry Fonda, Sylvia Sidney, Barton MacLane…

Présenté par Guy Astic (directeur des éditions Rouge Profond) et suivi d’une discussion le 3 février à 18h20. Autres séances le 7 février à 14h, le 9 à 20h30, le 12 à 16h30, le 18 à 20h45, le 22 à 18h, le 26 à 18h30



● Chasse à l’homme – Man Hunt (USA, 1941) 1h45 – DCP

Avec Walter Pidgeon, Joan Bennett, George Sanders, John Carradine…Le 2 février à 19h45, le 4 à 16h15, le 6 à 17h30, le 15 à 20h, le 21 à 18h, le 28 à 14h



● La Femme au portrait – The Woman in the Window (USA, 1944) 1h40 – copie 35 mm

Le 3 février à 20h45, le 11 à 16h, le 14 à 14h30, le 17 à 18h30, le 19 à 20h, le 23 à 14h



● Le Secret derrière la porte – Secret Beyond the Door (USA, 1948) 1h38 – DCP

Avec Joan Bennett, Michael Redgrave, Anne Revere…Le 4 février à 18h20, le 7 à 20h15, le 15 à 14h, le 17 à 16h30, le 23 à 20h30, le 26 à 16h30



● Règlement de comptes – The Big Heat (USA, 1953) 1h30 – copie 35 mm

Avec Glenn Ford, Gloria Grahame, Lee Marvin…Le 16 février à 20h30, le 19 à 17h45, le 21 à 14h, le 23 à 16h10, le 25 à 20h, le 27 à 14h30



● Les Contrebandiers de Moonfleet – Moonfleet (USA, 1955) 1h27 – copie 35 mm

Avec Stewart Granger, George Sanders, Joan Greenwood, Viveca Lindfors…Le 3 février à 16h10, le 4 à 20h30, le 9 à 16h40, le 12 à 14h30, le 15 à 18h, le 21 à 16h



● Le Tigre du Bengale – Der Tiger von Eschnapur (RFA/It./Fr., 1958) 1h37 – DCP

Avec Debra Paget, Paul Hubschmid, Claus Holm …Le 4 février à 14h, le 7 à 16h, le 11 à 20h30, le 15 à 16h, le 20 à 14h30, le 28 à 18h30



● Le Tombeau hindou – Das indische Grabmal (RFA, 1959) 1h41 – DCP

Avec Debra Paget, Paul Hubschmid, Claus Holm …Le 7 février à 18h10, le 12 à 20h30, le 16 à 16h, le 20 à 16h40, le 25 à 14h30, le 1er mars à 20h15



● Le Diabolique Dr Mabuse – Die 1000 Augen des Dr. Mabuse (All./Fr./It., 1960) 1h43 – DCP

Avec Dawn Addams, Peter Van Eyck, Gert Fröbe…Le 8 février à 20h30, le 12 à 18h20, le 18 à 18h40, le 24 à 16h30, le 27 à 16h30, le 1er mars à 18h

Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-01-13 par