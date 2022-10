Cycle à l’Institut de l’Image – Douglas Sirk, 29 octobre 2022, .

Cycle à l’Institut de l’Image – Douglas Sirk



2022-10-29 – 2022-11-25

Douglas Sirk est resté célèbre pour les somptueux mélodrames en Technicolor qu’il réalise à Hollywood dans les années 1950. Pourtant, avant son exil aux États-Unis pour fuir le nazisme, Sirk a déjà réalisé entre 1935 et 1937 plusieurs films en Allemagne (signés de son nom de naissance, Detlef Sierck), que l’on peut enfin redécouvrir aujourd’hui grâce au travail de restauration de la fondation Murnau. On retrouve dans cette période allemande méconnue tout ce qui fera la beauté de ses chefs-d’œuvre américains : des femmes tourmentées et des couples impossibles, des lumières éclatantes avant même le Technicolor, la recherche d’un paradis lointain et de « nouveaux rivages » (titre original de Paramatta, bagne de femmes). Plus que des prémices, ces premiers films, après une carrière couronnée de succès au théâtre, sont à remettre au centre de son œuvre.

Cette rétrospective sera également l’occasion de fêter les 70 ans de la revue Positif avec une table ronde autour de Douglas Sirk en présence de plusieurs critiques, le samedi 5 novembre à 14h30.





// Programme //



● April, April ! (All., 1935) 1h20 avec Albrecht Schoenhals, Carola Höhn, Erhard Siedel, le 29 octobre à 14h30, le 31 à 20h30, le 3 novembre à 16h, le 12 à 18h20, le 18 à 16h



● La Fille des marais – Das Mädchen vom Moorhof (All., 1935) 1h22 avec Hansi Knoteck, Ellen Frank, Kurt Fischer-Fehling, le 29 octobre à 16h15, le 1er novembre à 14h30, le 3 à 20h30, le 9 à 16h20, le 18 à 18h



● Les Piliers de la société – Stützen der Gesellschaft (All., 1935) 1h23 avec Heinrich George, Maria Krahn, Horst Teetzmann, le 29 octobre à 18h, le 2 novembre à 20h15, le 4 à 18h15, le 17 à 16h, le 25 à 14h



● La Neuvième symphonie – Schlußakkord (All., 1936) 1h40 avec Lil Dagover, Willy Birgel, Maria von Tasnady…Présenté par Louise Dumas et N.T. Binh le 5 novembre à 16h30. Autres séances le 30 octobre à 14h30, le 9 novembre à 20h10, le 14 à 18h, le 17 à 14h, le 22 à 20h

Le 5 novembre à 14h30 : Table ronde pour les 70 ans de la revue Positif animée par Vincent Thabourey (Les Écrans du sud), avec trois critiques de Positif : Louise Dumas (spécialiste de la culture et du cinéma germanophones), N.T. Binh (critique et auteur de documentaires sur le cinéma) et Jean-Loup Bourget (historien du cinéma, auteur notamment de Douglas Sirk, éd. Edilig, 1984).



● Du même titre – Das Hofkonzert (All., 1936) 1h24 avec Martha Eggerth, Johannes Heesters, Kurt Meisel, le 31 octobre à 14h30, le 2 novembre à 18h30, le 8 à 20h, le 12 à 16h40, le 23 à 18h20



● Paramatta, bagne de femmes – Zu neuen Ufern (All., 1937) 1h43 avec Zarah Leander, Willy Birgel, Viktor Staal, le 31 octobre à 16h20, le 4 novembre à 20h, le 9 à 18h, le 12 à 14h30, le 19 à 20h30



● La Habanera (All., 1937) 1h37 avec Zarah Leander, Julia Serda, Ferdinand Marian, le 31 octobre à 18h30, le 4 novembre à 16h20, le 6 à 14h30, le 11 à 17h, le 15 à 20h30, le 19 à 14h



● Le Secret magnifique – Magnificent Obsession (USA, 1954) 1h48 avec Jane Wyman, Rock Hudson, Agnes Moorehead, le 30 octobre à 16h40, le 5 novembre à 20h45, le 10 à 14h30, le 17 à 17h50, le 20 à 17h10, le 23 à 20h



● Tout ce que le ciel permet – All That Heaven Allows (USA, 1955) 1h29 avec Jane Wyman, Rock Hudson, Agnes Moorehead… Présenté par Jean-Loup Bourget et N.T. Binh le 5 novembre à 18h45. Autres séances le 2 novembre à 16h40, le 14 à 20h, le 18 à 14h, le 22 à 18h, le 24 à 20h



● Écrit sur du vent – Written on the Wind (USA, 1956) 1h38 avec Rock Hudson, Lauren Bacall, Robert Stack, Dorothy Malone, le 29 octobre à 20h, le 8 novembre à 18h, le 13 à 14h30, le 17 à 20h, le 23 à 14h, le 25 à 15h45



● Le Temps d’aimer et le temps de mourir – A Time to Love & A Time to Die (USA, 1958) 2h13 avec John Gavin, Liselotte Pulver, Jock Mahoney, le 1er novembre à 16h15, le 10 à 19h30, le 13 à 16h30, le 16 à 16h45, le 20 à 14h30, le 24 à 17h15



● Mirage de la vie – Imitation of Life (USA, 1959) 2h05 avec Lana Turner, John Gavin, Juanita Moore, Sandra Dee, le 4 novembre à 14h, le 6 à 16h40, le 10 à 17h, le 12 à 20h, le 16 à 19h30, le 23 à 16h.

Douglas Sirk demeure encore aujourd’hui une figure majeure de l’histoire du cinéma, qui a influencé, et parfois marqué en profondeur, des cinéastes aussi divers que R.W. Fassbinder, Todd Haynes, Chantal Akerman, Wong Kar-wai ou encore Pedro Almodovar.

