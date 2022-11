Cycle à l’Institut de l’Image – Clint Eastwood Aix-en-Provence, 7 décembre 2022, Aix-en-Provence.

Cycle à l’Institut de l’Image – Clint Eastwood

Devenu une star dans les années 1960 grâce à ses rôles dans les westerns de Sergio Leone, puis dans les polars de Don Siegel, Eastwood fonde rapidement sa propre maison de production et devient un réalisateur talentueux dès son premier film, Un Frisson dans la nuit (1971), tout en continuant à jouer dans les films d’autres cinéastes. Si les prises de position de l’homme ont parfois été controversées, ses films ont souvent su nous toucher, loin des stéréotypes habituels du cinéma hollywoodien, en dressant le portrait d’une humanité pleine de doutes, de contradictions, avec ses forces et ses fragilités, dont la plus importante de toutes : le passage du temps, que le cinéaste éprouve de film en film par le biais de son propre corps vieillissant. Une œuvre d’une ampleur sans égale, qui prend toute sa dimension sur le grand écran.



// Programme //



● L’Inspecteur Harry – Dirty Harry (USA, 1971) 1h42 – copie numérique (DCP)

de Don Siegel avec Clint Eastwood, Andrew Robinson…

Jeudi 8 décembre à 14h, vendredi 9 à 20h45, mardi 13 à 16h30, lundi 19 à 18h40, mercredi 21 à 20h45, mardi 27 à 16h30



● Le Canardeur – Thunderbolt & Lightfoot (USA, 1974) 1h55 – copie 35 mm

de Michael Cimino avec Clint Eastwood, Jeff Bridges, George Kennedy…

Mercredi 7 décembre à 19h30, vendredi 9 à 16h10, dimanche 18 à 14h, mardi 20 à 20h30, jeudi 29 à 14h30



● Josey Wales hors-la-loi – The Outlaw Josey Wales (USA, 1976) 2h16 – DCP avec Clint Eastwood, Chief Dan George, Sondra Locke…

Mercredi 7 décembre à 16h45, samedi 10 à 20h30, jeudi 15 à 14h, lundi 19 à 16h, mardi 27 à 20h30, jeudi 29 à 17h



● Honkytonk Man (USA, 1982) 2h – copie 35 mm rayée par endroits avec Clint Eastwood, Kyle Eastwood, John McIntire, Verna Bloom…

Dimanche 11 décembre à 14h30, mercredi 14 à 20h15, vendredi 16 à 18h10, jeudi 22 à 17h30, mercredi 28 à 14h30



● Pale Rider (USA, 1985) 1h55 – Blu-ray avec Clint Eastwood, Carrie Snodgress, Michael Moriarty, Chris Penn…

Jeudi 8 décembre à 20h30, dimanche 11 à 17h, vendredi 16 à 14h, mercredi 21 à 16h15, lundi 26 à 17h30



● Le Maître de guerre – Heartbreak Ridge (USA, 1986) 2h10 – copie 35 m avec Clint Eastwood, Marsha Mason, Everett McGill, Mario Van Peebles…

Lundi 12 décembre à 14h, jeudi 15 à 20h, vendredi 23 à 18h10, samedi 24 à 16h45, mercredi 28 à 20h



● Bird (USA, 1988) 2h41 – DCP avec Forest Whitaker, Diane Venora, Michael Zelniker…

Lundi 12 décembre à 16h30, jeudi 15 à 16h45, Samedi 17 à 14h30, jeudi 22 à 14h30, vendredi 30 à 19h30



● Impitoyable – Unforgiven (USA, 1992) 2h10 – DCP avec Clint Eastwood, Morgan Freeman, Gene Hackman, Richard Harris…

Présenté par Adrien Dénouette, critique de cinéma, lundi 12 décembre à 20h, et suivi d’une discussion. Autres séances samedi 17 à 17h30, jeudi 22 à 20h, mardi 27 à 14h, vendredi 30 à 17h



● Sur la route de Madison – The Bridges of Madison County (USA, 1995) 2h15 – DCP avec Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie Corley…

Mardi 13 décembre à 14h, samedi 17 à 20h, lundi 26 à 14h30, mercredi 28 à 17h, samedi 31 à 14h



● Mystic River (USA, 2003) 2h17 – copie 35 mm avec Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Marcia Gay Harden…

Mardi 13 décembre à 20h30, mardi 20 à 14h, lundi 26 à 20h, vendredi 30 à 14h, samedi 31 à 16h40



● Gran Torino (USA, 2008) 1h55 – DCP avec Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her…

Mercredi 14 décembre à 18h, vendredi 16 à 20h30, mercredi 21 à 18h30, vendredi 23 à 16h, samedi 24 à 14h30, jeudi 29 à 19h45



● Sully (USA, 2016) 1h36 – DCP avec Tom Hanks, Laura Linney, Aaron Eckhart…

Jeudi 8 décembre à 16h, samedi 10 à 18h35, vendredi 16 à 16h15, lundi 19 à 20h40, vendredi 23 à 14h, mardi 27 à 18h30.

Pour clore cette année cinématographique en beauté, l’Institut de l’image revient sur l’œuvre de l’un des plus illustres cinéastes contemporains, l’acteur-réalisateur Clint Eastwood (92 ans).

