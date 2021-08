Cycle à l’Institut de l’Image – Brian De Palma Aix-en-Provence, 4 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Cycle à l’Institut de l’Image – Brian De Palma 2021-09-04 – 2021-09-30 Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes – rue Ouest

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence

Travaillant à partir d’images préexistantes pour créer les siennes, il a lui-même décortiqué les films de ses maîtres, à commencer par Hitchcock bien sûr, dont les séquences, les trames narratives et les motifs (visuels, sonores, musicaux) reviennent inlassablement dans son œuvre, comme des obsessions qui la hantent et lui donnent toute sa profondeur et son originalité. Ici, l’image est plus qu’une simple référence, et le cinéaste ne cesse de réaffirmer ses pouvoirs, ses puissances, ses virtualités (esthétiques, politiques, morales). L’image, chez De Palma, est source de plaisir, mais aussi d’horreur. Elle est vitale, mais funèbre. Lumineuse, ou crépusculaire. Obsession, Phantom of the Paradise, Blow Out, Outrages, L’Impasse, Mission : Impossible… des films peuplés de revenants et de morts en sursis. Le héros, chez De Palma, est un funambule prêt à basculer dans le vide à tout instant, à l’image de la jeune vietnamienne d’Outrages, dont le corps supplicié pourrait incarner à lui seul toute la dimension tragique de son cinéma. Outrages et la représentation de la guerre chez De Palma seront au cœur de cette rétrospective avec une journée animée par Nathan Réra, à l’occasion de la sortie aux éditions rouge Profond de son livre, Outrages, de Daniel Lang à Brian De Palma.



// Au programme //



● Sœurs de sang – Sisters (USA, 1973) 1h33 – copie 35 mm avec Margot Kidder, Jennifer Salt, Charles Durning…



● Phantom of The Paradise (USA, 1974) 1h32 – copie numérique (DCP) avec William Finley, Jessica Harper, Paul Williams…



● Obsession (USA, 1976) 1h37 – DCP avec Cliff Robertson, Geneviève Bujold, John Lithgow…



● Carrie (USA, 1976) 1h38 – copie 35 mm avec Sissy Spacek, Amy Irving, Piper Laurie, John Travolta…



● Pulsions – Dressed To Kill (USA, 1980) 1h45 – DCP avec Angie Dickinson, Michael Caine, Nancy Allen, Keith Gordon…



● Blow Out (USA, 1981) 1h47 – DCP avec John Travolta, Nancy Allen, John Lithgow…



● Scarface (USA, 1983) 2h45 – DCP avec Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, Mary Elizabeth Mastrantonio…



● Body Double (USA, 1984) 1h54 – Blu-ray avec Craig Wasson, Melanie Griffith, Gregg Henry…



● Les Incorruptibles – The Untouchables (USA, 1987) 2h – DCP avec Kevin Costner, Sean Connery, Andy Garcia, Robert De Niro…



● Outrages – Casualties of War (USA, 1989) 1h53 – Blu-ray avec Michael J. Fox, Sean Penn, Thuy Thu Le…



● L’Impasse – Carlito’s Way (USA, 1994) 2h23 – DCP avec Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller, John Leguizamo, Viggo Mortensen…



● Mission : Impossible (USA, 1996) 1h50 – DCP avec Tom Cruise, John Voight, Emmanuelle Béart, Ving Rhames …



● Redacted (USA, 2007) 1h30 – copie 35 mm avec Izzy Diaz, Daniel Stewart Sherman, Patrick Carroll…

Parmi les grands réalisateurs-cinéphiles américains de sa génération (Scorsese, Coppola, Spielberg…), Brian De Palma est celui dont le rapport à l’image est le plus complexe. L’Institut de l’Image lui consacre un cycle ce mois-ci.

