lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 19h

et samedi, dimanche de 11h à 19h

gratuit

Le Centre Wallonie-Bruxelles vous présente L’ART À L’ECRAN – Cycle sur les films d’artistes, à travers une expérience unique. L’art de la post-médialité Après une première édition 2020 qui fut autre que celle espérée et qui muta en cyberspace, en cette saison 2021 – Fractale_Visions Parallaxes – le Centre lance la deuxième édition du cycle 25 Arts Seconde avec une programmation contaminée, densifiée et structurée avec la même ambition de contribuer à la déssasignation des sémantiques visuelles. Le cinéma idéal-type de l’intermedia – anachronisme incarné – est au cœur de ce cycle. L’ambition d’explorer les corruptions de médiums, les passerelles et les interactions entre différents processus de création s’approfondit dans cette seconde édition articulée autour de deux volets distincts : – un volet en galerie spécifiquement dédié à des formats courts, du clip aux installations vidéos, constitué d’œuvres signées : Baloji, Mehdi-Georges Lahlou, Mathilde Lavenne, Ethel Lilienfeld, Eva L’Hoest, Armand Morin, Daniel A. Swarthnas ; – un volet en salle obscure où seront projetés des films de : Effi & Amir, Laure Cottin Stefanelli, Ismaël Joffroy Chandoutis, Elsa Maury, Noemi Osselaer & en foyer, sur écran en continu : Léa Tumbarello et Jasmine Elsen. L’entrelacement et le brouillage entre différents langages formels représente une source permanente d’investigation. Mu.e.s par une volonté de procéder à une déconstruction narrative ou partisan.e.s du dispositif scénique comme moteur de l’objet filmique, ou encore animé.e.s par la primauté du récit, les œuvres programmées génèrent des territoire-tiers aux frontières incertaines. Je est un autre …. Une carte blanche a été cette année donnée au FIDMarseille, partenaire de ce cycle, à la programmation signée par son Fondateur et Directeur, JeanPierre Rehm. L’installation Memory Lane de Felix Luque Sánchez, oeuvre cinématographie où l’image se décoincide de la perception humaine de la réalité au profit d’une vision électronique d’une machine, se déploie à la faveur du cycle à même le plateau de théâtre. Avec le souhait d’ouvrir le champs à la réflexion critique – le même qui nous avait amené à octroyer une « carte blanche éditoriale » au cinéaste Vincent Dieutre pour la rédaction d’un texte sur la 1ère édition du cycle – Nathalie Hénon et François Rettig (directeur/trice et programmateur/trice des Rencontres Internationales Paris/Berlin / Nouveau Cinéma et Art Contemporain) sont invité.e.s à poser un regard sur cette édition 2021. Au programme: Exposition collective: En galerie & sur le plateau du théâtre 24 au 30 juin 2021.

Exposition collective: En galerie & sur le plateau du théâtre 24 au 30 juin 2021.

En galerie & sur le plateau du théâtre Projections: En foyer & salle de cinéma 24 au 26 juin 2021.

© Spassky Fischer

