Cycle 24 images par seconde Martigues, 19 mars 2022, Martigues.

Cycle 24 images par seconde Saint-Roch Allée Jean Renoir Martigues

2022-03-19 17:00:00 17:00:00 – 2022-03-19 22:00:00 22:00:00 Saint-Roch Allée Jean Renoir

Martigues Bouches-du-Rhône

A 17h : L’Extravagant Monsieur Piccoli

Yves Jeuland, 2016, 55 mn.

Michel Piccoli fait partie de ces rares grands acteurs populaires qui ont servi le cinéma d’auteur. Un cinéma d’auteur pour grand public. Ce film propose un voyage dans la carrière de l’artiste et de l’homme engagé centré sur la période faste des années 70 avec notamment les films de Marco Ferreri et Claude Sautet.



A 18h : Leçon de cinéma d’Yves Jeuland, suivi d’un apéritif dînatoire.

Yves Jeuland est auteur et réalisateur d’une trentaine de films documentaires. Alternant entre films d’archives et cinéma direct, son travail porte sur l’observation de la société française d’hier et d’aujourd’hui, le monde politique et artistique.



Il a réalisé trois films pour le grand écran, dont “Le Président” avec Georges Frêche, sorti en salle en décembre 2010 et “Les Gens du Monde”, tourné au service politique du journal Le Monde, sorti en septembre 2014 (sélection officielle du 67e festival de Cannes).



En 2014-2015, Yves Jeuland tourne à l’Elysée “Un temps de Président” sur l’exercice de François Hollande puis enchaîne avec des films documentaires consacrés à des artistes du cinéma : Michel Piccoli, Jean Gabin, Charlie Chaplin, Yves Montand…



Yves Jeuland obtient en 2001 le 7 d’or de la meilleure série documentaire pour son film “Paris à tout prix” sur deux ans de campagne municipale dans la capitale. En 2004, il reçoit un FIPA d’argent pour “Camarades” (il était une fois les communistes français) et en 2007, le Lia award au Festival du film de Jérusalem pour “Comme un Juif en France”. Le Focal international award du film d’archives lui est attribué à Londres à deux reprises, en 2005 et 2008.



Son documentaire “Il est minuit, Paris s’éveille” qui retrace l’aventure des chanteurs et des cabarets parisiens de la rive gauche dans les années 1950 et 1960 a été distingué du Prix du syndicat français de la Critique 2013, prix qu’il reçoit à nouveau en 2017 pour “Un Français nomme Gabin”, écrit avec François Aymé. Ils refont équipe en 2019 pour une nouvelle et longue aventure : “Charlie Chaplin, le génie de la liberté”, film documentaire de 2h25, sélectionné à Cannes Classics et projeté en avant-première lors du festival Lumière en octobre 2020.



En 2021, Yves Jeuland signe avec Vincent Josse “Montand est à nous”. Il y explore sa passion de toujours pour le chanteur acteur, pre sent dans presque tous ses documentaires, mais qu’il n’avait encore jamais empoigne de front. Le film est sélectionné au festival de Cannes 2021- Cannes Classics.



– 20h : Montand est à nous.

Yves Jeuland, 2021, 1h40. Auteurs : Yves Jeuland, Vincent Josse.

Sélection au Festival de Cannes- Cannes Classics 2021.

C’est l’histoire d’un petit immigré italien fasciné par l’Amérique, qui rêvait d’être Fred Astaire ou Gary Cooper et qui sera Yves Montand. De l’Alcazar de Marseille au Metropolitan Opera de New-York, une incroyable traversée du 20e siècle. La chanson, le cinéma, les engagements… Montand est à nous, comme un inventaire à la Prévert.

Un événement en présence du cinéaste Yves Jeuland. 3 rendez-vous seront proposés pendant cette soirée à ne pas manquer.

Organisé par la Cinémathèque Gnidzaz Martigues, l’espace consacré au 7ème art.

sylvie.morata@ville-martigues.fr +33 4 42 10 91 30

A 17h : L’Extravagant Monsieur Piccoli

Yves Jeuland, 2016, 55 mn.

Michel Piccoli fait partie de ces rares grands acteurs populaires qui ont servi le cinéma d’auteur. Un cinéma d’auteur pour grand public. Ce film propose un voyage dans la carrière de l’artiste et de l’homme engagé centré sur la période faste des années 70 avec notamment les films de Marco Ferreri et Claude Sautet.



A 18h : Leçon de cinéma d’Yves Jeuland, suivi d’un apéritif dînatoire.

Yves Jeuland est auteur et réalisateur d’une trentaine de films documentaires. Alternant entre films d’archives et cinéma direct, son travail porte sur l’observation de la société française d’hier et d’aujourd’hui, le monde politique et artistique.



Il a réalisé trois films pour le grand écran, dont “Le Président” avec Georges Frêche, sorti en salle en décembre 2010 et “Les Gens du Monde”, tourné au service politique du journal Le Monde, sorti en septembre 2014 (sélection officielle du 67e festival de Cannes).



En 2014-2015, Yves Jeuland tourne à l’Elysée “Un temps de Président” sur l’exercice de François Hollande puis enchaîne avec des films documentaires consacrés à des artistes du cinéma : Michel Piccoli, Jean Gabin, Charlie Chaplin, Yves Montand…



Yves Jeuland obtient en 2001 le 7 d’or de la meilleure série documentaire pour son film “Paris à tout prix” sur deux ans de campagne municipale dans la capitale. En 2004, il reçoit un FIPA d’argent pour “Camarades” (il était une fois les communistes français) et en 2007, le Lia award au Festival du film de Jérusalem pour “Comme un Juif en France”. Le Focal international award du film d’archives lui est attribué à Londres à deux reprises, en 2005 et 2008.



Son documentaire “Il est minuit, Paris s’éveille” qui retrace l’aventure des chanteurs et des cabarets parisiens de la rive gauche dans les années 1950 et 1960 a été distingué du Prix du syndicat français de la Critique 2013, prix qu’il reçoit à nouveau en 2017 pour “Un Français nomme Gabin”, écrit avec François Aymé. Ils refont équipe en 2019 pour une nouvelle et longue aventure : “Charlie Chaplin, le génie de la liberté”, film documentaire de 2h25, sélectionné à Cannes Classics et projeté en avant-première lors du festival Lumière en octobre 2020.



En 2021, Yves Jeuland signe avec Vincent Josse “Montand est à nous”. Il y explore sa passion de toujours pour le chanteur acteur, pre sent dans presque tous ses documentaires, mais qu’il n’avait encore jamais empoigne de front. Le film est sélectionné au festival de Cannes 2021- Cannes Classics.



– 20h : Montand est à nous.

Yves Jeuland, 2021, 1h40. Auteurs : Yves Jeuland, Vincent Josse.

Sélection au Festival de Cannes- Cannes Classics 2021.

C’est l’histoire d’un petit immigré italien fasciné par l’Amérique, qui rêvait d’être Fred Astaire ou Gary Cooper et qui sera Yves Montand. De l’Alcazar de Marseille au Metropolitan Opera de New-York, une incroyable traversée du 20e siècle. La chanson, le cinéma, les engagements… Montand est à nous, comme un inventaire à la Prévert.

Saint-Roch Allée Jean Renoir Martigues

dernière mise à jour : 2022-03-03 par