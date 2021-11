Cybersécurité : les bonnes pratiques Nay, 26 novembre 2021, Nay.

EUR 0 0 Le Lions Club Nay l’Arribère propose une conférence par Stéphane Verbrugghe intitulée « Cybersécurité : les bonnes pratiques ».

Dans un monde soumis aux arnaques informatiques, cette rencontre avec le conférencier fait découvrir et acquérir les bons gestes pour rendre plus sûres nos relations connectées. Particuliers, commerçants, petites et moyennes entreprises ainsi que les collectivités sont concernés. Ils sont la proie de la délinquance via leur ordinateur, leur serveur ou leur téléphone : vol de données, escroquerie financière, sabotage de sites, virus, demande de rançon, cyber harcèlement, diffamation, usurpation d’identité, etc. La cybercriminalité touche tout le monde et devrait s’accentuer car nous sommes de plus en plus connectés.

