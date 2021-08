Cybersécurité & Cyberharcèlement : la réponse des services publics, 16 septembre 2021, Nantes.

2021-09-16

Horaire : 09:00 12:30

Gratuit : oui Inscription : www.weezevent.com/cybersecurite-la-reponse-des-services-publics-dans-les-pays-de-la-loire

Tout citoyen est aujourd’hui confronté aux risques numériques (phishing, cyberharcèlement, arnaque…). En effet, le développement des services numériques, l’accroissement du télétravail, l’e-commerce,… sont autant de phénomènes de fond qui accroissent l’exposition aux cyberattaques. Face à ce risque exponentiel, l’État s’engage au bénéfice de la sécurité des systèmes d’information pour aller, par une réponse collective, vers la confiance numérique propice à la stabilité de l’État, au développement économique et à la protection des citoyens. Dans le cadre de cet évènement, plusieurs acteurs publics des Pays de la Loire, mais aussi nationaux présenteront les dispositifs existants pour sensibiliser aux cyber risques et apporter une réponse aux incidents cyber. Au programme : 9h à 10h – Table ronde d’ouverture “Cybersécurité : la réponse des services publics” 10h à 12h – Ateliers de 30 minutes sur les thématiques suivantes : A1 – Le cyberharcèlement. Comment l’identifier (définition, caractéristiques), le prévenir et réagir, que dit la Loi ? A destination des particuliers ou des professionnels en lien avec la jeunesse. Animé par la Gendarmerie de Loire-Atlantique. A2 – L’enquête cyber : au cœur de l’enquête numérique. Animé par la Gendarmerie de Loire-Atlantique. A3 – Le parcours victime. Particulier ou chef d’entreprise, vous êtes victime d’un incident cybersécurité ? Ne paniquez pas et ayez les bons réflexes ! Animé par le Groupement d’Intérêt Public (GIP) ACYMA / Cybermalveillance.gouv.fr et le laboratoire d’investigation opérationnelle du numérique de Nantes Police Nationale.12h à 12h30 – Table ronde de clôture : Cyber risques : comment accompagner les collectivités territoriales et les PME/TPE. Dans le cadre de Nantes Digital Week

1 Rue de la Loire Île de Nantes Nantes