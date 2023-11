Les cybermenaces Cybermenaces Chénérailles Catégories d’Évènement: Chénérailles

Creuse Les cybermenaces Cybermenaces Chénérailles, 23 novembre 2023, Chénérailles. Les cybermenaces Jeudi 23 novembre, 15h00 Cybermenaces Réunion d’informations : les cybermenaces expliquées aux séniors La MSA du Limousin organise une conférence gratuite, relative aux actes malveillants sur Internet qui sont de plus en plus nombreux, avec l’intervention de la Gendarmerie de la Creuse :

Le jeudi 23 novembre 2023 – À 15h

à la Maison de la Culture – Place du Champs de Foire

23130 CHENERAILLES Au programme : Transmission d’informations et conseils par Gwenaëlle PINÇON, référente Gendarmerie spécialisée dans la lutte contre les cybermenaces

Au programme : Transmission d'informations et conseils par Gwenaëlle PINÇON, référente Gendarmerie spécialisée dans la lutte contre les cybermenaces

Pot de l'amitié Cette initiative est réalisée en partenariat avec Générations Mouvement – Club des Trois Chênes. Conférence gratuite et ouverte à tous, nous vous attendons nombreux !

2023-11-23T15:00:00+01:00 – 2023-11-23T17:00:00+01:00

