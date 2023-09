Le corps en action : exploration sportive avec des robots LEGO CyberEspace de Rive de Gier Rive-de-Gier, 14 octobre 2023, Rive-de-Gier.

Le corps en action : exploration sportive avec des robots LEGO Samedi 14 octobre, 10h30 CyberEspace de Rive de Gier

Cette animation propose une exploration du fonctionnement du corps humain pendant l’activité sportive. Les jeunes participants découvriront les aspects liés à la respiration, aux muscles, à l’énergie et aux mouvements. Ils pourront ensuite programmer des robots LEGO pour reproduire ces actions. Une expérience captivante alliant science, sport et robotique.

Publics concernés : 6 – 11 ans, 11 – 15 ans, 15 – 18 ans, 18 – 25 ans, 25 ans et +

Contact et réservation : 0477830759

Source: https://www.fetedelascience.fr/le-corps-en-action-exploration-sportive-avec-des-robots-lego

La Fete de la Science dans la Loire: https://www.fetedelascience-aura.com/loire/

CyberEspace de Rive de Gier Square Marcel Paul – 42800 Rive de Gier Rive-de-Gier 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://cyberespace.rivedegier.fr Le CyberEspace est un Espace Public Numérique (EPN) municipal situé en plein centre ville, sur le square Marcel Paul. Il propose à ses usagers 26 heures d'ouvertures en accès libre. Pendant ce temps d'accueil, vous êtes accompagnés par un médiateur numérique qui saura vous conseiller et vous aider dans vos pratiques et usages numériques. Le CyberEspace propose également de nombreux ateliers tout publics ainsi que des formations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

Fête de la Science FDS2023