Cybercriminalité : êtes-vous une cible de choix ? SQY Cub, 20 avril 2022, Guyancourt.

Cybercriminalité : êtes-vous une cible de choix ?

SQY Cub, le mercredi 20 avril à 10:00

Le plus gros virus se trouve entre la chaise et le clavier : le comportement humain est la clé de la sécurité informatique. Chaque utilisateur d’un outil numérique peut-être le point d’entrée d’une attaque et menacer l’entreprise. Ainsi, les TPE-PME représentent-elles une cible de choix pour les escrocs qui trouvent, avec le télétravail et la multiplication des outils numériques de nouveaux terrains de jeu (vulnérabilité des clés USB, des smartphones, des réseaux sociaux, vols de données,…) ? Dès lors, en qualité de dirigeant, quelles sont vos responsabilités pour anticiper et limiter les effets de la cybercriminalité sur votre entreprise ? Cet atelier de sensibilisation animé par des experts du Ministère de l’Intérieur abordera avec des exemples concrets les risques que encourez et les méthodes pour mieux réussir à vous protéger.

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par des experts du Ministère de l’Intérieur

SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T12:00:00