Ateliers numériques au Cybercentre de la CoPLER CyberCentre de la CoPLER, 23 novembre 2022, Saint-Symphorien-de-Lay. Ateliers numériques au Cybercentre de la CoPLER 23 novembre – 21 décembre CyberCentre de la CoPLER Atelier numérique autour d’un thème. CyberCentre de la CoPLER (44 rue de la Tête Noire, St-Symphorien-De-Lay Saint-Symphorien-de-Lay 42470 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://carto.hinaura.fr/?MaisonFranceService »}, {« link »: « https://www.copler.fr/ateliers-numeriques/ »}, {« link »: « http://www.conseiller-numerique.gouv.fr »}] La Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER) adhère au Dispositif Conseiller numérique France Service. Il a pour ambition de rendre plus accessible un usage quotidien du numérique. Des ateliers de 4 à 6 personnes maximum autour d’un thème (18 thématiques différentes) ont lieu tous les mercredis de 14h30 à 16h30 et les 1er samedis du mois de 9h30 à 11h30 Plus d’infos sur les services du cybercentre:

https://carto.hinaura.fr/?MaisonFranceService Programme des ateliers:

https://www.copler.fr/ateliers-numeriques/ Opération soutenue par l’Etat dans le cadre du dispositif Conseiller numérique France Services

www.conseiller-numerique.gouv.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T14:30:00+01:00

2022-12-21T16:30:00+01:00

