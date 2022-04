Cyber4Finance – Soirée cybersécurité La Terrasse Discovery +x, 12 avril 2022, Saint-Aubin.

Cyber4Finance – Soirée cybersécurité

La Terrasse Discovery +x, le mardi 12 avril à 18:00

**Venez découvrir le panorama des fraudes bancaires, les parades et solutions face à la montée des cyber menaces.** Plus de 80 % des entreprises ont subi une cyber-attaque en 2021. Professionnels, dirigeants, venez découvrir comment, par qui et pourquoi vous risquez d’être les prochaines cibles. Des experts vont nous éclairer sur les menaces, les parades préventives et les dispositions à prendre en cas d’attaque. Une soirée cyber sécurité exceptionnelle regroupant des experts, des entreprises de renom, des institutionnels, des start-up innovantes. **18H00 19H30 Table ronde / Questions en live** – Enjeux, expériences et solutions entreprises avec Banque Populaire Val de France, Turbo Sa, SYSTEMATIC, QWANT et WALLIX – Constats et Dispositifs des institutionnels avec une grande institution publique et Jean-François FUNKE Avocat spécialisé. – Perspectives : Blockchain par SYSTEMATIC **19H30 21H00 Networking / Village de Startups** Un networking autour d’un cocktail au cœur du village de startups cybersécurité clôturera la soirée.

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Prévenir les risques bancaires, protéger votre entreprise

La Terrasse Discovery +x 91190 Saint-Aubin Saint-Aubin Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne



2022-04-12T18:00:00 2022-04-12T21:00:00