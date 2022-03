CYBER WEEK-END Agde, 22 avril 2022, Agde.

CYBER WEEK-END Agde

2022-04-22 – 2022-04-23

Agde Hérault

CYBER WEEK-END

Vendredi 22 avril 9h00>16h00

Participation de la MAG à la journée de la robotique et des drones du collège Cassin.

> Réalité virtuelle et jeux vidéo

Présentation des ateliers de réalité virtuelle avec les casques VR et découverte de la programmation de jeux vidéo sur console.

> Gratuit, tout public > détail de la programmation sur le site du collège Cassin

https://clg-cassin-agde.ac-montpellier.fr/

Gymnase Charrin et Molinié, AGDE

Samedi 23 avril 10h30>17h00

Ateliers numériques

> Avec la FabLAb Mobile de la Palanquée

Thiers lieu installé sur Sète et le Bassin de Thau, La Palanquée propose, dans son fourgon mobile équipé des dernières technologies, des ateliers numériques.

Ses animateurs vont à la rencontre des usagers pour leur faire découvrir les nouveaux outils du numérique.

>10h30- 11h30 : initiation à la programmation de robots Thymio / Ados de 11 à 16 ans

>Dès 14h00 : ateliers tout public de fabrication d’origami en découpe laser/ Dès 10 ans

10h30>11h30

Atelier BlinkBook

Avec l’application BlinkBook, les enfants deviennent les acteurs de leur propre film !

Une fois leur dessin colorié à la médiathèque, celui-ci , grâce à l’application, se transforme en dessin animé. Il pourra ensuite être partagé sur les réseaux sociaux.

> Places limitées à 10 enfants >gratuit, sur réservation/ A partir de 8 ans

14h00>15h00

Atelier “Casque de réalité virtuelle”

Un atelier pour vivre des expériences vidéoludiques 3D en Réalité Virtuelle grâce au casque VR ! Cette technologie plonge l’utilisateur au coeur même de l’expérience et lui permet ainsi de vivre, au travers d’une immersion totale des émotions exacerbées.

L’ esprit décroche alors littéralement du monde réel. Un régal à découvrir !

>Modalités d’accès sur place, auprès des bibliothécaires/ à partir de 10 ans

Cyber week-end, rendez-vous incontournables pour les amateurs de nouvelles technologies ou curieux.

+33 4 67 94 67 00

Agde

dernière mise à jour : 2022-03-11 par