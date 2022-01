Cyber opéra « Terres Rares » espace culturel de Bondues, 16 février 2022, Bondues.

Cyber opéra « Terres Rares »

espace culturel de Bondues, le mercredi 16 février à 20:00

En résidence de création à Bondues, Thierry Poquet et la compagnie Eolie Songe ouvrent exceptionnellement la dernière répétition générale de leur cyber opéra au public. Réflexion tragi-comique sur l’intelligence humaine et la mémoire artificielle, sur la crise écologique actuelle et les relations que les humains entretiennent avec le Vivant, cette représentation inédite sera riche en découvertes et en échanges avec ses créateurs et ses acteurs. A partir de 10 ans.

entrée libre

Répétition générale ouverte au public et échanges avec l’équipe artistiques

espace culturel de Bondues 3, rue René d’Hespel Bondues Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T20:00:00 2022-02-16T22:00:00