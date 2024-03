Cyber-éco : le Forum incontournable de la sécurité économique et numérique en Île-de-France Campus Cyber Puteaux, lundi 18 mars 2024.

Cyber-éco : le Forum incontournable de la sécurité économique et numérique en Île-de-France La 2ème édition du Cyberéco, forum de la sécurité économique et numérique d’lle-de-France, se tiendra au Campus Cyber le mardi 19 mars 2024. Lundi 18 mars, 09h00 Campus Cyber Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T09:00:00+01:00 – 2024-03-18T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-18T09:00:00+01:00 – 2024-03-18T18:00:00+01:00

Cet événement gratuit et ouvert au public s’adresse à toutes les entreprises et collectivités franciliennes. Il leur offrira l’opportunité de comprendre les menaces, d’explorer les solutions pour renforcer leur sécurité et leurs compétences, et favorisera les échanges entre les différents acteurs lors de moments de networking privilégiés.

Cyberéco s’articule autour de deux volets :

t ables rondes : des experts publics et privés animeront des tables rondes tout au long de la journée, couvrant des thèmes cruciaux tels que l’état de la menace, l’innovation dans le numérique, le stockage des données et la formation. Des discussions opérationnelles aborderont également les outils disponibles, tels que le « chèque cyber », tout en partageant les meilleures pratiques.

: des experts publics et privés animeront des tables rondes tout au long de la journée, couvrant des thèmes cruciaux tels que l’état de la menace, l’innovation dans le numérique, le stockage des données et la formation. Des discussions opérationnelles aborderont également les outils disponibles, tels que le « chèque cyber », tout en partageant les meilleures pratiques. ateliers pratiques : des sessions interactives permettront aux participants d’expérimenter des solutions innovantes pour innover, se développer et se protéger. Des experts de la cybersécurité animeront des ateliers incluant des pré-diagnostics, des exercices de gestion de crise, l’utilisation de l’intelligence artificielle, et des conseils en matière de financement.

Cette édition 2024 de Cyberéco est soutenue par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) et co-organisée en partenariat avec le Campus Cyber, la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France, CYBIAH (projet cofinancé par l’Union européenne), le Ministère de l’Économie, le PariSanté Campus, la Préfecture Ile-de-France et la Région Ile-de-France.

Campus Cyber 5-7 rue bellini Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://cybereco.campuscyber.fr/ »}]

Europe Cybersécurité