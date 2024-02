CYBER CLEAN UP DAY CAFÉ ALLANT VERS Cox, samedi 16 mars 2024.

Ensemble, nettoyons nos données inutiles, pour libérer l’espace disque, et réduire notre empreinte numérique. Une action bénéfique pour la vie de nos équipements, et pour la planète !

Passez nous voir au café « Allant Vers », avec votre ordinateur, smartphone, tablette, … Restez une demi-heure, ou toute l’après-midi, notre équipe sera là pour vous aider. Des bacs pour vos anciens équipements, fonctionnels et non-fonctionnels, sont à votre disposition au café. Les appareils collectés seront donnés à des organismes non-lucratif, pour du réemploie et du recyclage. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16 18:00:00

CAFÉ ALLANT VERS 18 route de Tolouse

Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie allantvers31@gmail.com

