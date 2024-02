Cyanotype végétal Médiathèque Côte Pavée Toulouse, mercredi 27 mars 2024.

Cyanotype végétal Créer autour et avec la nature Mercredi 27 mars, 14h00 Médiathèque Côte Pavée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T14:00:00+01:00 – 2024-03-27T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T14:00:00+01:00 – 2024-03-27T16:00:00+01:00

Mercredi 27 mars de 14 h à 16 h

Réalisez des tirages mêlant chimie et magie les photogrammes de végétaux se révélant à la lumière. Découvrez une technique scientifique ancienne mise au point en 1842 par le scientifique et astronome anglais John Frederick William Herschel et repartez avec votre création végétale sur marque page.

À partir de 12 ans

Inscription au 05 67 72 84 50

Médiathèque Côte Pavée

Médiathèque Côte Pavée Médiathèque Côte Pavée, Toulouse Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/cyanotype-vegetal/ »}]

Atelier Tout public