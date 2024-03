Cyanotype naturaliste Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry, vendredi 24 mai 2024.

Cyanotype naturaliste Atelier créatif Vendredi 24 mai, 14h00 Médiathèque de Saint-Juéry Sur inscription dans les médiathèques au 05 63 76 06 49

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T14:00:00+02:00 – 2024-05-24T15:30:00+02:00

Fin : 2024-05-24T14:00:00+02:00 – 2024-05-24T15:30:00+02:00

Atelier créatif en lien avec la thématique « Nature sauvage »

Le cyanotype est l’un des procédés d’impression les plus anciens, inventé au 19e siècle en Angleterre. Il produit grâce aux UV du soleil, des tirages d’une couleur bleu de Prusse caractéristique. Les produits utilisés sont « propres », sans effet néfaste sur l’environnement. Initiez-vous à cette technique en créant des compositions végétales qui seront immortalisées sur des pages de romans recyclés pour un atelier orienté développement durable !

Tout public à partir de 10 ans.

Médiathèque de Saint-Juéry Parc François Mitterrand, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry 81160 Tarn Occitanie 05 63 76 06 49 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 49 »}] Lundi : fermée

Mardi : 14h30-18h30

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h30

Jeudi : 14h30-18h30

Vendredi : 14h30-18h30

Samedi : 9h-12h et 14h-17h30 Entrée libre et gratuite