CxK + Lysistrata + Princess Thailand Le Métronum (Tolosa) Toulouse, jeudi 30 mai 2024.

CxK

C’est le paysan du Rouergue qui chante dans le désert Californien. Une guitare, une batterie et en avant. Le duo en mode versus s’adresse au public à la manière d’un ON/OFF frontal. Pourquoi chanter en occitan ? CXK aime répondre par une question : pourquoi serait-il plus logique de chanter en anglais alors que l’un est né en Dordogne et l’autre en Aveyron ? Depuis plus d’un an, CXK travaille à la réalisation d’un nouvel album prévu pour sortir en mars 2024 (Sirventés/L’Autre Distribution). Dans ce disque, Paulin Courtial (guitare, voix) et Dimitri Kogane (batterie) reviennent sur l’identité du groupe et précisent le propos avec neuf compositions originales dans lesquelles Paulin explore et se moque des paradoxes contemporains de notre quotidien. CXK collabore avec l’ingénieur du son Steve Albini (Nirvana, The Pixies, Fugazi, Pj Harvey, etc.), reconnu pour travailler sans ordinateur et enregistrer et mixer un album en moins d’une semaine. L’objectif est évidemment de recentrer le propos et d’aller à l’essentiel. CXK arrange ces nouveaux morceaux pour qu’ils soient complets dès la prise, bruts et sans artifices. L’enregistrement et le mixage auront lieu la dernière semaine de septembre 2023 à Chicago.

Lysistrata

Lysistrata est un groupe pressé. Issus de milieux musicaux radicaux, Ben Amos Cooper (batterie, chant), Theo Guéneau (guitare) et Max Roy (basse) ont déjà érigé leur bâtisse à une hauteur vertigineuse. Adeptes d’une musique dont l’héritage évident des 90’s n’est plus à prouver, le trio transcende les étiquettes habituelles du post-hardcore et du noise-rock avec une spontanéité propre à leur jeunesse.Après deux albums et et des tournées à n’en plus savoir où habiter, le trio revient de nouveau sur le devant de la scène avec un changement de paradigme courageux : asymétrie, dissonance, murs du son, labyrinthes noise et émotion frontale. Il y a chez Lysistrata un indéniable don pour créer, assembler et fédérer.

Princess Thailand

Après deux albums, le premier éponyme en 2018 et “And We Shine” en 2020, Princess Thailand revient avec un nouveau disque intitulé : “Golden Frames”. Aux esthétiques profondes, fortes et tranchées comme le groupe les affectionne, il sortira le 24 novembre prochain. Les dix titres composant cet album sont issus d’une production plus exigeante, sophistiquée, nerveuse, et fidèles aux amours du groupe pour la noise, la no-wave et le post-punk. La quête d’une identité forte confirme la volonté de Princess Thailand de questionner inlassablement un propos artistique et de s’essayer à de nouveaux défis sonores. Ceux-ci s’expriment pleinement par le choix d’un chant féminin direct et percutant, allié à une batterie ciselée et frontale, des textures synthétiques assumées et minérales, ainsi que des guitares corrosives. Une alchimie qui prend toute sa dimension en live. “Golden Frames” se veut à la fois inspirant et explosif, et sa sortie prochaine s’annonce déjà comme incontournable.

concèrt occitan

Sirventés