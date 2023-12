55ème Grand Prix de l’Armistice 420-Eur-505-470-fireball-finn-yole-RSfeva IND – organisée par CVBCM CVBCM Carcans Catégories d’Évènement: Carcans

fin : 2024-11-03 Vous connaissez le GPA, Grand Prix de l’Armistice, organisé par le Cercle de Voile de Bordeaux Carcans Maubuisson, disputé sur le lac de Carcans Maubuisson.

Cette année nous allons accueillir la 54ème édition. GPA 1 Dériveurs :

2 championnats de France 470 en équipage Mixte Elite et EUROPE Masculin /Féminin vont être disputés. Ils seront accompagnés par les 420 – 505 – 470 – Fireball- Finn- Yole – IND ( rating de 910 – 1235). Les compétitions ont lieu du samedi 28 octobre au mardi 31 octobre ou mercredi 1 novembre, en fonction des séries.

Ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons pour cette classique d'automne sur le plus beau lac de France. Vous pouvez trouver de plus amples informations sur notre site

https://cerclevoilebordeaux.com/.

CVBCM Domaine de Bombannes

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine

