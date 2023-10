Masterclass Hobie Cat 16 (sur inscription) CVBCM Carcans, 4 novembre 2023, Carcans.

Carcans,Gironde

Encadré par Sylvain Chanteloup (Vice champion de France HC 16 – 2023). Préparation au Grand Prix de l’Armistice. Perfectionnement des manœuvres, départ et vitesse, tactique et stratégie, règles de course..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 . .

CVBCM Domaine de Bombannes

Carcans 33121 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Coached by Sylvain Chanteloup (Vice champion of France HC 16 – 2023). Preparation for the Grand Prix de l’Armistice. Perfecting maneuvers, start and speed, tactics and strategy, racing rules.

Entrenado por Sylvain Chanteloup (Subcampeón de Francia HC 16 – 2023). Preparación para el Gran Premio del Armisticio. Perfeccionamiento de maniobras, salida y velocidad, táctica y estrategia, reglas de carrera.

Betreut von Sylvain Chanteloup (Französischer Vizemeister HC 16 – 2023). Vorbereitung auf den Grand Prix de l’Armistice. Perfektionierung der Manöver, Start und Geschwindigkeit, Taktik und Strategie, Rennregeln.

